Rendkívüli ülést tartott május 17-én Hajdúnánás képviselő-testülete, melyen két közbeszerzési eljárás eredményéről döntött a grémium. Szólláth Tibor polgármester a közösségi oldalán közzétett videójában számolt be arról, hogy a napokban elindulhat a gimnázium melletti épület, a „szakközépiskola” épületének az energetikai korszerűsítése, valamint ugyanezen projekten belül napelemparkot létesítenek a fürdőben. Mindezek mellett belterületi utak felújítását is megkezdi az önkormányzat.

Nagyné Legény Ildikó alpolgármester részletezte, az útburkolati felújítások – és a szükséges csapadékvíz-elvezetések kiépítése – érintik a Kiss Ernő, a Széchenyi, a Bocskai, az Arany János és az Áchim András utcákat, valamint a Vörösmarty, a Tulipán, a Magyar, a Munkások, a Honfoglalás, Wesselényi, a Táncsics, a Petőfi, a Baross és a Széchenyi utcák zsákutcáit. Mindezek mellett további 105 millió forint maradvány is keletkezett, melyből további útszakaszokat újíthat fel az önkormányzat. Ezek tervezését is elkezdték.