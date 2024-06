A debreceni polgármesteri hivatal az esti órákban közleményt is kiadott a zivatarról. Azt írták, mivel a város csapadékvízelvezető-rendszerei nem ekkora extrém méretű csapadékterhelésre vannak méretezve, ezért a csapadékvíz elvezetése számos helyen akadályokba ütközött, a lefolyókat ráadásul a lehulló levelek is eldugították. A kármentesítésben a tűzoltók mellett az önkormányzat városfejlesztési főosztályának munkatársai, a Debreceni Vízmű Zrt. és a Debrecennel szerződésben lévő mosatást végző cégek munkatársai és szakemberei is részt vettek. Azt írták, a munkálatokat vasárnap is folytatják.