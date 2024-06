Heves zivatarokat jósoltak a meteorológusok szombaton Hajdú-Biharba is, emiatt korábban másodfokú figyelmeztetést is kiadtak. Már a kora délutáni radarkép alapján úgy tűnt, beigazolódni látszik a sejtésük, ugyanis piros pöttyökkel tűzdelt zivatarcsík közelítettek a vármegye felé, sőt az eleje nem sokkal 12 óra után át is lépte Hajdú-Bihar határát.

A HungaroMet radarképe szombat kora délután. Zivatarveszély miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben

Forrás: HungaroMet

Hajdúszoboszló nem úszta meg, a város intenzív jégesőt kapott a nyakába, információink szerint a forgalom egy időre meg is állt az érintett szakaszokon.

Dió nagyságú jégdarabok estek Hajdúszoboszlón

Forrás: Haon

Az Erkel Ferenc utcán pincékbe tört be a hirtelen érkező nagy mennyiségű csapadék. Az egyik utcabeli, Tárczi Sándor a Haon érdeklődésére elmondta, mióta ott laknak, nem volt példa rá, hogy ekkora mennyiségű víz hatoljon be a házba.

Tárczi Sándor

Forrás: Tóth Imre

Úgy tudni, az esővíz a közelben lévő kanálisból folyt vissza, amely nem tudta elvezetni a vizet. A helyszínen a tűzoltók szivattyúztak, az anyagi kár jelentős.

Tűzoltók is dolgoznak a helyszínen

Forrás: Tóth Imre

Az esővíz aztán, ahogy az a lenti fotón is látszik, 14 órára elszivárgott.

A nagy eső utolsó nyomai

Forrás: Tóth Imre

Dézsából öntötték Debrecenre is

13 óra környékén aztán Debrecenre is özönvízszerű eső zúdult, de úgy tudjuk, a vármegyeszékhelyen is tarolt jégeső. A Dósa nádor téren például ez volt a helyzet:

Így gyülekeztek a fellegek Nádudvarnál

Nem sokkal korábban egyik olvasónk nem sok jót ígérő felhőket fotózott és videózott Nádudvarnál:

Durvul a helyzet…

Forrás: olvasói fotó

Erre kell készülni a folytatásban

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint a délután folyamán délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok, illetve újabbak alakulhatnak ki. A zivatarokat általában erős, viharos (50-80 km/h) széllökés, felhőszakadás (~ 15-30 mm, lokálisan néhol > 30 mm), illetve kis eséllyel jégeső (< 1 cm) kísérheti.

Nagyobb számban az ország keleti, északkeleti harmadán és északnyugaton alakulhatnak ki zivatarok, melyek északkeleti, keleti irányba haladnak.

Az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében helyenként heves zivatarok (> 90 km/h széllökés, > 2 cm-es jégátmérő) is előfordulhatnak. A késő délutáni órákra várhatóan északkeleten csökken a zivatarok számossága, az Észak-Dunántúlon, a főváros térségében és az Északi-középhegység nyugati részein viszont északnyugat felől egyre többfelé lehet számítani előfordulásukra. Az esti, késő esti órákban fokozatosan mindenütt lecseng a zivatartevékenység az országban.

Zivatarveszély miatt szombatra másodfokú figyelmeztetés van érvényben Hajdú-Biharban, jelenleg elsőfokú riasztás mellett.

A HungaroMet azt írta, vasárnap napközben alapvetően nem valószínű kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség. Délután az északnyugati országrészbe nyugat felől besodródhat egy-egy záporos tömb, melyben kis eséllyel villámtevékenység is előfordulhat.