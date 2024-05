Korábban már beszámoltunk róla, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a debreceni önkormányzat idén 6500 esővízgyűjtő edényt szerzett be 2024-ben 117 millió forintból. Április 18-án indult az igénylés, és a regisztráció két hete alatt mintegy kilencezer debreceni jelezte, hogy szeretne esővízgyűjtő edényt. Az első edények már gazdára is találtak, Most Szilágyi Edina képviselő számolt be róla közösségi oldalán, hogy a kiosztás megkezdődött a Csapókertben is.

Az esővízgyűjtő edényeket május 31-én és június 3-án vehetik át akik sikeresen regisztráltak

Forrás: Facebook / Szilágyi Edina

A városrész regisztrált lakóinak május 31-én, pénteken, illetve június 3-án, hétfőn is lehetősége van átvenni az esővízgyűjtő edényét.