Lassan három évtizede aktív szereplője Hajdú-Bihar vármegye közéletének, 2006 óta pedig szeretett szülővárosának, Vámospércsnek polgármestere. Ménes Andrea ötödik önkormányzati választására készül mint polgármesterjelölt. Az elmúlt évek globális gyökerű nehézségei az általa vezetett képviselő-testület munkáját is megnehezítették, ennek ellenére nem esett le a sikerhullámról a Debrecen szomszédságában található hajdúváros. Az elmúlt évek eredményeiről, a jövőt meghatározó tervekről kérdeztük a városvezetőt.

Az élet minden területét érintően történtek fejlesztések Vámospércsen

Forrás: Kiss Annamarie

Jelentős fejlődést ért el az elmúlt években Vámospércs, az önkormányzat valamennyi intézménye energetikailag korszerű, a következő lépés ennek fokozása a geotermikus energia kihasználásával. – Kiváló az egészségügy a városban. Nemcsak az alapellátás, de a szakellátás is mértékadó színvonalon működik. A 2012. decemberében átadott Vámospércs-Kistérségi Rendelőintézet 18 ezer ember egészségét szolgálja. Nem kell Debrecenbe beutazni a vizsgálatok miatt – emelte ki a polgármester. Hozzátette, az önkormányzatnak továbbra is stabil a gazdasági helyzete, nincs adóssága, tartozása és számos önerős beruházást is végrehajtott az elmúlt években.

Folyamatosak az útfejlesztések Vámospércsen

– A 2019-es választásokat követően első intézkedésként országosan is egyedülálló, a lakosság széles körét segítő szociális rendeletet alkottunk. Ugyanebben az évben újult meg és bővült a Szociális Szolgáltató Központ, illetve egy 8 utas szállítására alkalmas új kisbuszt is beszereztünk – mondta Ménes Andrea. A mostani önkormányzati ciklus eredménye a 48-as főút felújítása, amely a város úthálózatának is a gerince, emellett tavaly új aszfaltot kapott az Orgona utca, idén pedig megújulnak az Arany János, Rákóczi Ferenc, Szabadság és Zrínyi utcák. Utóbbi kettőt az önkormányzat saját költségvetéséből korszerűsíti. Felújítják a Nagy utcai járdát is. Tovább bővült a kerékpárút Vámospércs és Nyírábrány között, valamint teljeskörűen felújították a Mátyás Király Általános Iskolát.

Nyolc gyermek ellátására alkalmas minőbölcsődével bővült az óvodánk, amelynek konyháját tavaly újítottuk fel. A jövőben újabb bölcsőde kialakítását tervezzük, ugyanis egyre növekvő igény van további férőhelyek kialakítására

– jegyezte meg Ménes Andrea. Szintén a tavalyi év eredménye egy új, többfunkciós piac kialakítása. A korszerű épületben többek között mosdók és gombavizsgáló is helyet kapott, valamint fedett árusítótérrel és parkolókkal is rendelkezik.