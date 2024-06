Frissen felfedezett üstököst sikerült lefotóznia a Vega Csillagászati Egyesület egyik tagjának Hajdú-Biharból. A 2023 elején beazonosított C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS nevű üstököst Vincze János asztrofotós örökítette meg június 2-án, közölte a Haonnal az egyesület területi klubjának titkára, Balogh Zoltán.

Az üstökösről készített fotó

Forrás: Vincze János

Ha minden jól megy, szabad szemmel is láthatjuk az üstököst

Mint írták, a jelenlegi adatok alapján elképzelhető, hogy a „hajas csillag” 2024 októberében szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Retrográd a pályája, ami azt jelenti, hogy a Naprendszer legtöbb fő objektumával ellentétes irányban mozog. Nagyobb átmérőjű amatőrcsillagász-távcsövekkel már most is megfigyelhető a Szűz csillagképben.