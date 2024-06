A Vega Csillagászati Egyesület Hajdúsági Területi Klub is csatlakozott az idei On The Moon Again nemzetközi járdacsillagászati programhoz. Terveik szerint június 15-én szombaton este távcsövekkel és érdeklődőkkel fog benépesülni a balmazújvárosi Semsey-kastély kertje – tudatta portálunkkal az egyesület.

A csillagászati program célja, hogy megmutassák a Holdat az érdeklődőknek

Fotó: Szekeres Peter / Forrás: Illusztráció / MW-archív

Egyedülálló csillagászati program

Az első Újra a holdon távcsöves bemutatót 2019-ben rendezték meg azért, mert ekkor volt 50 éve, hogy ember lépett a Holdra. A nemzetközi járdacsillagászati program célja, hogy akinek van távcsöve az vigye ki azt az utcára, falu főterére, a folyó partjára és mutassa meg az érdeklődőknek a Holdat.

Az idei programon 44 országban, 502 regisztrált bemutató helyszínen várják az érdeklődőket.

Hazánkban az egyetlen regisztrált eseménye a programnak a VCSE Hajdúsági Terülti Klub által, a balmazújvárosi Semsey-Kastély kertjébe meghirdetett távcsöves bemutató lesz.

A távcsöves bemutatót csak derült, felhőmentes időben rendezik meg.