A fiatal olvasókkal szeretné megismertetni a napra pontosan 5 évvel ezelőtt elhunyt Térey János műveit a Libri Könyvesboltok és a Jelenkor Kiadó. Az egyik legnagyobb hatású kortárs szerzőnk válogatott műveiből összeállított, Árnyékunk útra vált című kötetet 10 ezer példányban teszik elérhetővé a középiskolákban és a felsőoktatásban tanulók számára, olvasható az erről szóló közleményben. Ahhoz, hogy a tanulók megkaphassák a könyvet, csupán diákigazolványt kell felmutatniuk a fenti bolthálózat valamelyik üzletében. Az akció június 3-án, hétfőn indult.

Ingyen kaphatják meg Térey János könyvét a diákok

Forrás: Jelenkor Kiadó

54 éves lenne Térey János, a kortárs magyar dráma egyik legnagyobb alakja

Térey János 1970-ben Debrecenben született. Budapesten, az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán, majd a Bölcsészettudományi Karon magyar irodalmat és történelmet hallgatott. 1991-ben jelent meg első verseskötete, a Szétszóratás, 2001-ben pedig irodalomtörténeti jelentőségű verses regénye, a Paulus is napvilágot látott.

A szerző érdeklődése a kétezres években fordult a drámaírás és -fordítás felé. Darabjait többek között a Krétakör, a Nemzeti Színház, a Katona József Színház és a Radnóti Színház mutatta be, több műve (A Nibelung-lakópark, Asztalizene, Jeremiás avagy Isten hidege) pedig az évad legjobb magyar drámájának járó díjat is elnyerte. Munkásságát a helyekhez, helyszínekhez való erőteljes kötődés jellemzi. Életének meghatározó színterei (Debrecen-Szentlászlófalva, Zugló, Újlipótváros, Svábhegy), valamint hazai és külföldi útjai során felkeresett épületek, tájak, városrészek fontos szerepet kapnak munkáiban. A most megjelenő, Árnyékunk útra vált című kötet a szerző válogatott írásait tartalmazza.

A kiadó és a könyvesbolt tavaly ősszel egy másik elismert debreceni szerző, Borbély Szilárd könyveit is ingyenesen juttatta el a diákokhoz.