A megfelelő források rendelkezésre állnak

– Mikor meglátom ezt a vízfelületet, a zöld környezetét, mindig jó érzés fog el. Ez egy óriási lehetőség a környéken élők számára, ezért is fontos, hogy a fejlesztése olyan irányba haladjon, amely tükrözi a városrész lakóinak igényeit, elképzeléseit – mutatott körbe a városvezető. Elmondta, a cél az, hogy a Vezér utca környékén lakók ötletei alapján teljen meg élettel a tározó környéke. A korábban kiírt internetes szavazásra sok ötlet, javaslat érkezett.

Papp László polgármester szerint a környéken élőket kell szolgálja a tározó

Forrás: Czinege Melinda

– Ez a terület az itt élők kikapcsolódását, pihenését kell, hogy szolgálja. A források rendelkezésre állnak, erre egy külön költségkeretet különítettünk el a fejlesztésre – jegyezte meg. Hozzátette, a város más pontjain is terveznek hasonló közösségi teret létrehozni, az egyik ilyen a Tócóvölgyben lesz.

Fagyizó és kondipark is az ötletek között

– A Civaqua-program részeként alakult ki ez a gyönyörű vízfelület, ezzel a zöld környezettel; új életre kelt a Tócó-patak, s vele együtt a természet is. Szeretnénk mindezt a lakosok javára fordítani és egy olyan közösségi teret kialakítani, amely az ő pihenésüket szolgálja. Ennek érdekében egy közösségi tervezést hirdettünk, amelynek első lépése egy internetes szavazás volt – tudtuk meg Katona Erzsébettől. Mint kifejtette, az online térben 42 piktogramból 5-öt választhatott ki egy szavazó, azaz a különböző lehetőségek közül az általuk vélt 5 legjobb ötletet jelölhették meg a lakosok. A piktogramok olyan lehetőségeket jelentettek, mint büfé, fagyizó vagy csónakázó-tó kialakítása, sporteszközök, napozóágyak telepítése vagy éppen növények, fák ültetése. Szerepelt a listán továbbá ivókút, kondipark és futópálya is.

Katona Erzsébet elmondta, hogyan szavazhattak a helyiek

Forrás: Czinege Melinda

– A mai napon a Debreceni Innovációs Központban gyűltünk össze a körzet azon lakóival, akik szeretnének részt venni a Vezér utcai víztározó környezetének kialakításában. A mostani alkalomra maguk is tervezőkké válnak, s játékos csapatmunkában megismerkedhetnek azzal a folyamattal, amely a végső döntéshez vezet. Jó látni, hogy minden korosztály képviselteti magát – fogalmazott Katona Erzsébet.

Debreceniek készítik debrecenieknek

– Február végén fogadta el a város környezetvédelmi programját Debrecen Közgyűlése. A Zöld Kódex néven is ismert stratégiát debreceniek készítették debrecenieknek, tehát a polgármesteri hivatal szakemberei mellett a kidolgozásban részt vettek a Debreceni Egyetem professzorai, a Zöld Munkacsoport tagjai és a Future of Debrecen. Ennek – az országban is a legjelentősebb városzöldítési programnak – a része ötven környezetvédelmi intézkedés, melyek közül több is érinti ezt a városrészt – mondta Balázs Ákos, majd hozzátette: ilyen a Civaqua-program, a faültetési és véderdősítési kezdeményezések, illetve a „zöld-szigetek”, rekreációs területek kialakítása. A kapcsolódó internetes szavazáson több mint hatvanezren választották ki a számukra legszimpatikusabb intézkedést.

A tározó környékét is felmérték

Forrás: Czinege Melinda

– Katona Erzsébet kezdeményezésére és aktív közreműködésével indult most egy közösségi tervezés a környéken élő lakosok aktív bevonásával. Bízom benne, hogy a folyamat eredményeként nemcsak a városrész lakóinak igényeit kielégítő közösségi tér alakul ki, hanem egy jó közösség is – fogalmazott Debrecen alpolgármestere.