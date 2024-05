Európa válsága volt az elmúlt húsz év

– Ma úgy tűnik, hogy a magunk mögött hagyott húsz esztendő az Európai Unió egyre komolyabb, egyre elmélyülőbb válságának 20 éve. Sokkal inkább az a modell lehet Európa jövője, amelyik szakít azokkal a politikai megfontolásokkal, amik Európát válságba sodorták. Ez felfogható egyfajta közép-európai, magyar modellként. 20 éve még úgy gondoltuk, hogy Európa lesz a mi jövőnk, ma úgy tűnik, hogy Közép-Európa, Magyarország lehet Európa jövője – fogalmazott Deutsch Tamás.

A lakossági fórumon Deutsch Tamás elmondta, az elmúlt hét folyamán a Vajdaságban járt, ahol több településen is találkozott magyar állampolgársággal rendelkező honfitársainkkal, akik korábban és most is részt kívánnak venni az európai parlamenti választáson.

– Mit jelent nekik a háború? Döbbenten látják azt a szócséplést, ami Magyarországon, a baloldal részéről tapasztalható. A Vajdaságban élők üzenik: ők pontosan tudják, milyen egy háború, hiszen alig 30 esztendővel ezelőtt át kellett élniük egyet – mondta a politikus, utalva a délszláv háborúra. – Azt látni, hogy a politikai szereplők azon versenyeznek, ki tud durvább háborúpárti nyilatkozatot tenni. Ez a legborzalmasabb pusztításhoz vezethet. Az egyetlen helyes álláspont továbbra is a béke – nyomatékosította.

Muraközi István polgármester, Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP EP-listavezetője és Vitányi István országgyűlési képviselő a keddi fórumon

Forrás: Molnár Péter

A nukleáris katasztrófa felé sodorna a francia elnök

Deutsch Tamás előadásában kifejtette, a több mint két éve zajló háborúban eddig körülbelül félmillió ember vesztette életét, 8 millióan hagyták el Ukrajnát, akik közül több mint egymillióan kerestek menedéket Magyarországon. Beszélt arról is, hogy az európai vezetők két keleti ország háborúját átpolitizálva, átideologizálva csináltak kelet-nyugati konfliktust.

Ez a háborús pszichózis pedig egyre durvább, egyre erősebb megnyilatkozásokhoz vezet. A francia elnök a közelmúltban például arról beszélt, hogy a nukleáris fegyverek használatának lehetőségét végig kellene gondolni. Szóba került az is, hogy napirendre kellene tűzni azt, hogyan lehetne NATO-csapatokat bevetni Ukrajnában

– emelte ki.

– A hazai dollárbaloldal pedig mindehhez a kezdetek óta asszisztál. A háború kirobbanása óta az abban való részvételt hangsúlyozza, mindenben kiszolgálják Brüsszelt. Nincs olyan kormánypárti álláspont, amivel szemben ne brüsszeli álláspontot képviseltek volna. Tették ezt az illegális bevándorlás, a gyermekvédelmi törvény, az ukrán gabona és az uniós források esetében is – tette hozzá Deutsch Tamás.