Közlekedési baleset történt május 1-én 15 óra 30 perc körül Debrecennél, a 4-es számú főút és a Lőtér utca kereszteződésében, tájékoztatott a police.hu. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy személygépjármű és egy motorkerékpár ütközött.

A katasztrófavédelem azt írja, a motoron és az autóban is ketten utaztak, a debreceni hivatásos tűzoltók mindkét járművet áramtalanították. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek. A helyszínen mentőhelikopter is leszállt.

Úgy tudjuk, hogy a balesetben egy 50 év körüli férfi életét vesztette.

A Haon megkereste az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

A balesettel érintett útszakaszon a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes útlezárás van érvényben, a rendőrök a forgalmat Pallag irányába, valamint a temető irányába terelik.

A rendőrség a sofőrök fokozott figyelmét és türelmét kéri.