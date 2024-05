Idén is meghirdette diákoknak szóló pályázatát a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC). A DSZC nagykövet leszek! felhívás célja, hogy megtalálják iskolákban azokat az ambiciózus fiatalokat, akik vállalják, hogy közösségi médiás tartalomgyártással és rendezvényeinken való megjelenésükkel népszerűsítik szakmájukat és iskolájukat. A versenykiírásra egy rövid kisfilmmel pályázhattak a tagintézmények nappali tagozatos tanulói. Ebben a videóban kellett bemutatkozniuk és meggyőzniük a zsűrit, hogy ők a megfelelő jelöltek az iskolájuk nagyköveti címére. A felhívásra beérkezett pályázatok alapján 2024-ben végül 16 diák vehette át a DSZC nagykövet címet szerda délután az intézmény Fokos utcai központjában.

A Debreceni Szakképzési Centrum vezetése, Szilágyi Sándor (balra) és Tirpák Zsolt (jobbra) adta át a díjakat a nagyköveteknek.

Forrás: Molnár Péter

A Debreceni Szakképzési Centrum vezető szerint haladni kell a korral

Az ünnepségen Tirpák Zsolt, a DSZC kancellárja köszöntötte a megjelenteket. – Az elmúlt időszak a szakképzésről szólt a városban és az országban – hangsúlyozta. – A szakképzés új korszakot nyitott, manapság a szakképzésben tanuló diák pont olyan büszke lehet, mint a gimnáziumba vagy középiskolába járó tanulók. Ha nem lennének kiváló fodrászok, nem lennének gyönyörű nők, ha nem volna autószerelő, járhatnánk lóháton, vagyis ha nem lenne szakember, nehezebb és szerényebb lenne az életünk.

A szakemberek munkája értékes, mi büszkék vagyunk arra, hogy a szakképzést választottátok, ez a döntés majd a munkaerőpiacon is kamatozni fog.

Mindig lehetünk jobbak, és jobbá is kell válnunk. Lehet, hogy nem mindenkiből lesz az itt lévők közül influenszer, de ha önmagatokat jól menedzselitek, akkor sokra vihetitek a jövőben.

Szilágyi Sándor főigazgató úgy látja, a DSZC már eddig is sok mindent elért, viszont az új kihívásoknak is eleget kell tenni. – Három évvel ezelőtt hirdettük meg a nagyköveti missziót, és az sem véletlen, hogy pont a közösségi médiában – elevenítette fel. – Van egy mondás, aki mostanság a közösségi médiában nem jeleneik meg, azt talán nincs is. Egyelőre csak az iskoláitok és a DSZC nagykövetei lesztek, de lehet később, minden szakma egy-egy nagykövete válhat belőletek, aki el tudja mondani a szakmája csínját-bínját, és ezt át tudja adni, kedvet csinálva másoknak a szakmájához. Lehet, hogy te fiatalok, sokkal jobban meg tudjátok már szólítani a társaitokat a közösségi téren keresztül, népszerűsítve a szakmát, az iskolát és a DSZC-t – kívánt sok sikert az igazgató.