A 4-es számú főúton, Bocskaikert és Debrecen közötti elhagyott autóra hívta fel figyelmünket egy olvasónk. A járműhöz kilátogatott fotóriporterünk is, több fénykép is készült a vízelvezető árokban veszteglő, elhagyott Renault Twingo-ról.

Nem ez az első eset, hogy hasonló dologgal találkozunk, legutóbb például a Nagyerdőn hagyott valaki egy mozgásképtelen Suzuki Swiftet. Bár a fenti Twingo esetében a baleset körülményeit nem ismerjük, a képek alapján mindenesetre jó okkal feltételezhető, hogy az útról lesodródott autó megállásában a fák és az aljnövényzet is segédkezett. Amennyiben a motor elemi részei is megrongálódtak, már pusztán a beindítása is feladhatja a leckét nem szakavatott kezek számára...