Igen meglepő szituációba keveredtek a hajdú-bihari rendőrök, amikor egy kívülről teljesen átlagosnak tűnő szürke Suzuki sofőrjét igazoltatták. Szerencsére, az esetről videó is készült, amelyet a közösségi oldalukon meg is osztottak.

A meglepő események sora akkor kezdődött, mikor a sofőr kiszállt az autóból, és látszott, hogy a jármű ajtaja nem épp a megszokott módon mozog. Meg is kérdezte a rendőr, hogy hogyan nyílik, mire a vezetője elmondta, felfelé. Az egyenruhás tájékoztatta a férfit, hogy ez illegális átalakításnak minősül, de itt még nem ért véget a történet, ugyanis további szabálytalanságot is találtak. Az üléseknek is nyoma veszett, a sofőr egy ládán ülve vezette az autót.