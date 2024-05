Közgyűlés 2 órája

Négy év alatt több mint egymilliárdot fordítottak a DVSC szentélyére

Az elmúlt évet jellemző energiaválság ellenére még fejleszteni is tudtak a debreceni sportcégek. Növekvő bevételekről számolhat be többek között a DVSC Kézilabda Kft. és a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. is.

Haon.hu Haon.hu

Összességében eredményes évet zártak a debreceni sportcégek. A 2023-as évre vonatkozó beszámolókat május 23-i ülésén tárgyalja Debrecen közgyűlése. Az előterjesztésekből egyebek mellett kiderül, a DVSC Kézilabda Kft. bevételei nőttek az előző évben, a társaság törzstőkéje pedig az adózott 59,7 millió forint eredményével 282,2 millió forintra emelkedett. A cég beszámolójából továbbá kiderül, a Hódos Imre Rendezvénycsarnok fejlesztésére 2020 óta mintegy egymilliárd forintot fordítottak. Tavaly jelentős energetikai korszerűsítésen esett át az épület, melynek részeként fejlesztették a fűtőrendszert és szigetelték a külső homlokzatot. Távlati cél a kisebb helységek – mint a büfé, a médiaterem vagy a VIP-rész – kihasználtságának növelése. Folyamatosan fejlesztik a DVSC-Schaeffler kéziseinek szentélyét, a Hódos Imre Rendezvénycsarnokot

Forrás: Napló-archív Hasonló eredményekről számolhat be a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás 120,5 millió forintos adózott eredményt ért el, az értékesítés nettó árbevétele mintegy 1,15 milliárd forintra növekedett. Az egyéb bevételek is magasabbak az előző évinél. A 2022-es eredményét és a 2023-as többletbevételeinek egy részét energetikai korszerűsítésre – a Debreceni Egyetem területén található szuperszámítógép hőhasznosítása a Sportuszoda irányába projektre – fordította. Komondor fűti a Debreceni Sportuszodát

Forrás: Napló-archív Ilyen eredményekkel zárt a DVSC LA Létesítményfenntartó és a DVSC Labdarúgó Akadémia A DVSC LA Létesítményfenntartó Nonprofit Kft. munkájának elsődleges célja a Debreceni Labdarúgó Akadémia tevékenységének támogatása, a társaság emellett – az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján – közfeladatként látja el az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat, kulturális szolgáltatást, valamint ifjúsági- és sportügyeket. Éves nettó árbevétele 131 millió forint lett, melynek jelentős része a bérleti és közüzemi díjakból származik. A DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. értékesítési nettó árbevétele csökkent, egyéb bevétele viszont nőtt. Utóbbi 1,4 millió forintról 1,5 millió forintra emelkedett. A cég saját tőke az adózott eredmény összegével 12,5 millió forintra változott.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!