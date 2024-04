A keserédes, Mosonmagyaróvár fölött aratott győzelem után ezúttal idegeben száll harcba a bajnoki pontokért a DVSC Schaeffler. Az ellenfél az a bajnoki hetedik MTK lesz, amelyet tavaly októberben hazai pályán 39–29-re ütött ki a Loki. A fővárosi kék-fehérek legjobb játékosa Farkas Johanna, aki 133 találattal magasan vezeti a házi góllövőlistát, de NB I.-es viszonylatban is a legszűkebb élbolyban van ezzel a teljesítménnyel.

Kácsor Gréta, a DVSC Schaeffler átlövője

A DVSC Schaeffler jó védekezése lehet a kulcs

A DVSC közösségi oldala Kácsor Grétát kérdezte a mérkőzésről. – Tudjuk, hogy a harmadik hely megszerzéshez kellenek a pontok az MTK ellen.

Úgy gondolom, ha a védekezésünk acélos lesz, és a gyors lerohanásokból tudunk gólokat szerezni, akkor jó esélyünk van a győzelemre.

Ehhez viszont tényleg össze kell állnia a falunknak, mert a fővárosiak jó játékerőt képviselnek – nyilatkozta röviden az átlövő, aki nem hiszi, hogy problémát okoz majd a 15.30-as kezdés, mivel ebben a szezonban játszottak már mindenféle időpontban.

A női kézilabda NB I. 19. fordulójának eredményei

2024. április 20., szombat

NEKA–Budaörs 23–27

Kozármisleny–FTC 23–32

Fehérvár–Vác 28–33

Vasas–MTK 28–30

Dunaújváros–Békéscsaba 32–26

2024. április 21., vasárnap

Győr–Kisvárda 38–21

DVSC Schaeffler–Mosonmagyaróvár 33–27 A női kézilabda NB I. 20. fordulójának programja

2024. március 16., szombat

Győr–Budaörs 36–21

2024. április 23., kedd

Kisvárda–FTC 26–36

2024. április 26., péntek

Mosonmagyaróvár–Dunaújváros

2024. április 27., szombat

Vác–Vasas

Kozármisleny–Fehérvár

MTK–DVSC Schaeffler

Békéscsaba–NEKA

Mennyi esélye va a DVSC Schaeffler gárdájának a bronzéremre?

Az MTK ellen gyakorlatilag kötelező a két pont a DVSC dobogós esélyeinek életben tartáshoz, a kérdés az, mekkora is valójában az az esély? Portálunk ennek is igyekezett utánajárni. A tabellát böngészve gyorsan világossá válik, ahogy a tavalyi idényben, most is ugyanazok a csapatok – DVSC Schaeffler, Ferencváros, Győr, Mosonmagyaróvár – közül fog kikerülni az első négy helyezett. A legjobb helyzetben a jelenleg második fővárosiak vannak a 20 bajokin megszerzett 40 pontjukkal. Ugyanannyi pontja van a győrieknek is, de ők már 22 mérkőzésnél járnak. A Loki jelenleg a harmadik 32 ponttal, míg a Móvár a negyedik 28 ponttal, de egy meccsel kevesebbet, játszott, mint a Vasutas.

A női kézilabda NB I. állása

1. Győr 22 20 – 2 778–504 40

2. FTC 20 20 – – 730–501 40

3. DVSC Schaeffler 19 16 – 3 599–471 32

4. Mosonmagyaróvár 18 14 – 4 601–503 28

5. Vác 19 11 – 8 535–510 22

6. Budaörs 22 10 1 11 593–636 21

7. Dunaújváros 21 9 – 12 558–631 18

8. MTK 19 7 3 9 555–596 17

9. Vasas 20 6 2 12 512–581 14

10. Fehérvár 19 5 2 12 520–599 12

11. Kisvárda 20 5 1 14 503–586 11

12. NEKA 20 5 1 14 502–587 11

13. Békéscsaba 19 4 1 14 490–585 9

14. Kozármisleny 20 1 1 18 438–624 3

A DVSC Schaeffler háralévő mérkőzései:

20. forduló: 2024. április 27., szombat: MTK–DVSC Schaeffler

21. forduló: 2024. május 5., szombat: DVSC Schaeffler–Vác

22. forduló: 2024. május 11., szombat: Kozármisleny–DVSC Schaeffler

23. forduló: 2024. május 1., szombat: DVSC Schaeffler–Kisvárda

24. forduló: 2024. május 18., szombat: Budaörs–DVSC Schaeffler

25. forduló: 2024. május 22., szerda: DVSC Schaeffler–Győr

26. forduló: 2024. május 25., szombat: FTC–DVSC Schaeffler

Mosonmagyaróvár háralévő mérkőzései:

20. forduló: 2024. április 26., péntek: Mosonmagyaróvár–Dunaújváros

17. forduló: 2024. április 30., kedd: Fehérvár–Mosonmagyaróvár

21. forduló: 2024. május 4., csütörtök: Békéscsaba–Mosonmagyaróvár

22. forduló: 2024. május 10., péntek: Mosonmagyaróvár–NEKA

23. forduló: 2024. május 15., szerda: Mosonmagyaróvár–MTK

24. forduló: 2024. május 18., szombat: Vác–Mosonmagyaróvár

25. forduló: 2024. május 22., szerda: Mosonmagyaróvár–Kozármisleny

26. forduló: 2024. május 26., vasárnap: Kisvárda–Mosonmagyaróvár

Az FTC háralévő mérkőzései:

21. forduló: 2024. május 4., csütörtök: FTC–Budaörs

22. forduló: 2024. május 11., szombat: Győr–FTC

23. forduló: 2024. május 15., szerda: NEKA–FTC

24. forduló: 2024. május 18., szombat: FTC–Fehérvár

25. forduló: 2024. május 22., szerda: Vasas–FTC

26. forduló: 2024. május 25., szombat: FTC–DVSC Schaeffler

A Győr háralévő mérkőzései:

22. forduló: 2024. május 11., szombat: Győr–FTC

24. forduló: 2024. május 18., szombat: Győr–Vasas

25. forduló: 2024. május 22., szerda: DVSC Schaeffler–Győr

26. forduló: 2024. május 26., vasárnap: Győr–Dunaújváros

A realitás azt diktálja, hogy a mieinknek a harmadik helyre van esélyük, így az írásban a DVSC-Mosonmagyaróvár párharcra koncentrálunk. A dunántúliaknak még nyolc bajnokija van hátra a szezonból (pénteken a Dunaújvárost fogadják), és igazából csak a május 18-i váci bajnokijuk tűnik olyannak, ahol pontokat veszíthetnek.

Jóval nehezebb a sorsolása a DVSC Schaeffler együttesének: Hornyák Dóráék még játszanak a Váccal (otthon), a Ferencvárossal (idegenben) és a Győrrel (otthon) is, ráadásul már csak hét meccsük van már hátra a kézilabda szezonból.

Mivel a DVSC és a Mosonmagyaróvár egymás elleni eredménye a móváriaknak kedvez, így a pontazonosság nem elég a mieinknek a bronzérem megszerzéséhez a végén, az FTC-Győr páros egyike ellen legalább egy pontot kellene szerezni az utolsó két fordulóban. Ami növelheti az esélyeket az, hogy május 11-én Győr–FTC rangadót rendeznek, ahol egy fővárosi pontszerzés gyakorlatilag végleg szertefoszlatná a pislákoló kisalföldi aranyreményeket, így aztán egyik élcsapat számára sem lenne már tétje a Loki elleni derbinek.