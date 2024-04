Ilyet is ritkán látni egy kézilabda bajnoki lefújása után: a vereséget szenvedett csapat játékosai jártak örömtáncot, miközben a győztesek magukba roskadva ültek a kispadon. Pontosan ezt történt a múlt vasárnap esti DVSC Schaeffler–Mosonmagyaróvár rangadó után, hiába nyert 33–27-re a Loki, a dunántúliak ünnepeltek önfeledten a Hódosban. Ennek oka pedig az volt, hogy a dobogó szempontjából kulcsfontosságú összecsapáson ők elérték a céljukat, hét gólnál kevesebbel kaptak ki a DVSC együttesétől. Ugyanis az őszi „odavágón” 30–23-ra a móváriak nyertek, így pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény majd nekik kedvez a bajnokság végén. A Loki szempontjából nehezen indult a rangadó, ám fokozatosan felvették a kellő ritmust Szilágyi Zoltán tanítványai. A tét láthatólag azért rányomta bélyegét a meccsre, nagyon hullámzó volt a játék, egy-egy jó sorozatot több perces gólcsend követett. Fordulás után fokozatosan nyílt az olló, és a DVSC Schaeffler kéziseinek arra is esélye volt fél perccel a vége előtt, hogy a nyolcgólos vezetésért támadjon, de az addig is többet hibázó bírók érthetetlenül, és főleg rosszul döntve visszaadták a labdát a Mosonmagyaróvár gárdájának, amit a rangadót közvetítő M4 Sport visszajátszása is megerősített...

A játékvezetők nem voltak a helyzet magaslatán a DVSC Schaeffler-Mosonmagyaróvár meccsen

Forrás: Czinege Melinda

A DVSC nem adja fel a harcot a dobogóért

Szilágyi Zoltánon a lefújás utáni sajtótájékoztatón is látszott, hogy nem tette túl magát a történteken, de uralkodott magán. – Örülök neki, hogy egy ilyen magabiztos győzelmet arattunk egy közvetlen riválisunk ellen, csak gratulálni tudok a lányoknak – kezdte a szakember. – Azt gondolom, mindent megtettünk azért, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Az elsődleges célunk, hogy megszerezzük a két pontot, úgy vélem, ezt magabiztosan sikerült megoldanunk.

Természetesen van bennem hiányérzet, hiszen valószínűleg fontos lesz a végén az egymás elleni eredményünk mivel közvetlen riválisok vagyunk, és mi az őszi mérkőzést elrontottuk.

A helyzetkihasználásunk bizonyos időszakokban nem volt jó, talán ez volt az a momentum, amivel még nagyobb arányú győzelmet érhettünk volna el. A védekezést csak dicsérni tudom, szinte 60 percen keresztül jól működött. Szerintem még nem dőlt el a dobogóért folytatott verseny a két csapat között, sok van még hátra a bajnokságból – értékelt a DVSC Schaeffler szakvezetője.

Petrus Mirtill, a DVSC Schaeffler szélsője remek napot fogott ki

Forrás: Czinege Melinda

A balszélső büszke a csapatára

Petrus Mirtill hét góljával a mezőny legeredményesebb játékosa volt, nagyban hozzájárult a loki győzelméhez. – Az volt a célom, hogy jó játékkal segítsem a csapatot. Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert aki a pályán volt, az mindent kiadott magából a győzelemért. Mivel nem sikerült legalább nyolc góllal nyernünk, emiatt most szomorkodunk, de hosszú még a bajnokság, bármi megtörténhet, mi mindent meg fogunk tenni a bronzérem megszerzéséért fogadkozott a balszélső.

A DVSC Schaeffler legközelebb az MTK otthonában lép pályára, a mérkőzést szombaton 15.30-tól rendezik majd.

A női kézilabda NB I. állása

1. Győr 22 20 – 2 778–504 274 40

2. FTC 19 19 – – 694–475 219 38

3. DVSC Schaeffler 19 16 – 3 599–471 128 32

4. Mosonmagyaróvár 18 14 – 4 601–503 98 28

5. Vác 19 11 – 8 535–510 25 22

6. Budaörs 22 10 1 11 593–636 –43 21

7. Dunaújváros 21 9 – 12 558–631 –73 18

8. MTK 19 7 3 9 555–596 –41 17

9. Vasas 20 6 2 12 512–581 –69 14

10. Fehérvár 19 5 2 12 520–599 –79 12

11. Kisvárda 19 5 1 13 477–550 –73 11

12. NEKA 20 5 1 14 502–587 –85 11

13. Békéscsaba 19 4 1 14 490–585 –95 9

14. Kozármisleny 20 1 1 18 438–624 –186 3

A 19. forduló eredményei

2024. április 20., szombat

NEKA–Budaörs 23–27

Kozármisleny–FTC 23–32

Fehérvár–Vác 28–33

Vasas–MTK 28–30

Dunaújváros–Békéscsaba 32–26

2024. április 21., vasárnap

Győr–Kisvárda 38–21

DVSC Schaeffler–Mosonmagyaróvár 33–27