Az idény egyik legfontosabb hetének első találkozóját játszotta le szerdán este a DVSC Schaeffler, amely a bajnoki bronzért folytatott harcban talán legnagyobb riválisához látogatott. A Loki hibátlan mérleggel érkezett a Kisalföldre, a Mosonmagyaróvár pedig egyetlen – Fradi elleni – vereséggel várta a találkozót, úgy, hogy a Győrt is legyőzte az elején. Szilágyi Zoltánék mindenképpen a két pontért utaztak hosszú órákat, mert a végelszámolásnál hatalmas szükség lehet rájuk.

Az elején jó volt a védekezés

Nem kezdtek rosszul a debreceni lányok, és annak ellenére is előnyre tettek szert, hogy 2-3 ziccer és hetes is kimaradt az első percekben. Az együttes védekezése viszont remekül működött a vendégek részéről, hiszen az óváriak mindössze két találatig jutottak 10 perc alatt. Aztán beindultak a csapatok, főleg a hazaiak használták ki a Loki eladott labdáit és meg is fordították a meccset.

Szilágyi Zoltán az időkérésénél Ettől függetlenül remekül védekezett Szilágyi Zoltán együttese, a meglehetősen könnyen kiosztott két perces hátrányokat is elbírta. A Mosonmagyaróvár játéka feljavult a saját kapuja előtt, és hatékonyabban védekezték le a Loki által erőltetett betöréseket, miközben a debreceni lányok szinte egyáltalán nem próbálkoztak átlövésekkel.

Emellett pedig a második, majd a harmadik hetesét és újabb ziccereket is kihagyott a DVSC, így végül az MKC hatalmas hajrával 14–9-re húzott el a félidei szünetre, ami egy ilyen szoros összecsapáson tetemes előnynek tűnt.

Semmi sem segített

A szünet után elképesztő tempót diktált a Mosonmagyaróvár és már héttel is elmentek. Szilágyi Zoltán ekkor a hét a hat elleni játékot is megkockáztatta, de nem erőltette sokáig. A mester mindent megpróbált, hogy valamivel kimozdítsa együttesét a hullámvölgyből, Gabriel helyett Bartulovic érkezett a kapuba. A debreceni lányoknál olyan figyelmetlenségek is előfordultak, amelyeket ritkán láthatunk, ezeket ki is használták az óváriak. Igaz, hogy a Loki nem volt a legjobb formájában, de nehéz nem megemlíteni, hogy a Hargatai Gábor, Markó Gábor játékvezető párosnak voltak megkérdőjelezhető ítéletei, amik a vendégeket sújtották.

A hajdúsági együttesnek nem nagyon sikerült semmi. A meccs remek lenyomata volt az a néhány másodperc, amikor kettős emberelőnyben kapott gólt a Loki, majd egy elrontott középkezdést követően Töpfner Alexandra tiszta ziccert hibázott.

A hazaiak részéről Szemerey Zsófi a kapuban elképesztő teljesítményt nyújtott, több mint 10 lövést hárított a találkozó során, köztük heteseket és nagy helyzeteket is. A debreceni lányok becsületére legyen mondva, hogy az utolsó percig küzdöttek azért, hogy kozmetikázzanak az eredményen, hiszen a hazaiak már több mint 10 góllal is vezettek. A DVSC végül némileg faragott a hátrányon, de így is 30–23-as vereséget szenvedett.

Tovább kell lépni

Ugyan a bajnokság elején járunk még, de a Mosonmagyaróvár talán lépéselőnybe került Vámos Petráék szemben ezzel a sikerrel. Túl sok idő azonban nem lesz a sebeket nyalogatni, ezt a meccset el kell gyorsan felejteni, hiszen a hétvégén újabb rendkívül fontos mérkőzés következik a piros-fehérek számára.

Szombaton 16 órától a Buducsnoszt érkezik majd a Hódos Imre Sportcsarnokba, azon összecsapás rendkívüli jelentőséggel bírhat a BL-ben a csoportkörből való továbbjutás szempontjából.