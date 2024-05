Már a csütörtöki nyitónapon bebiztosította a csoportból való továbbjutást a Böröndy Vivien, Kiss Virág, Papp Klaudia és Szabó Fanni összetételű női csapat a debreceni rendezésű 3x3-as kosárlabda olimpia selejtezőn. A mieink előbb Izraelt verték 21–16-ra, majd az Európa-bajnoki címvédő hollandokat múlták felül 13–11-re.

Nincs idő pihenni

Kiss Virág Izraelnek 7, míg Hollandiának 4 pontot dobott. A center meglehetősen népszerű volt a mérkőzések után, a németalföldiekkel vívott meccs után sok külföldi fiatal is fotózkodott vele.

– Fantasztikus a hangulat, nagyon élvezzük – mondta a Haonnak a center a második mérkőzés lefújása után. – A torna előtt kicsit tartottam tőle, mert a lányok mesélték, hogy mennyire jó a debreceni közönség. De ez a miliő nem teher, hanem még inkább visz előre minket.

A párizsi olimpia lebeg a szemünk előtt, ezért a kezdés előtt azt beszéltük a lányokkal, hogy próbáljuk meg átlépni a határainkat.

Az volt a célunk, hogy két győzelemmel kezdjük az első napot, szerencsére ez sikerült, de két nagyon nehéz meccsen vagyunk túl, ami sokat kivett belőlünk. Hiába van meg a továbbjutás, mindig a következő mérkőzésre kell készülni, mert a célunkat csak maximális koncentrációval, lépésről lépésre érhetjük el – hangsúlyozta Kiss Virág, aki arra is válaszolt, miben más a 3x3 a klasszikus ötös kosárlabdához képest. – Nagyon más a játék, nincs semmi pihenő, egy másodpercre nem lehet megállni. Azért az 5 az 5 elleni kosárlabdában ha az adott akcióban nincs benne a játékos, akkor tud fújni egy kicsit – taglalta. – Itt nincs erre lehetőség, sokkal fizikálisabb a 3x3. A bíráskodás helyenként érdekes volt, de készültünk rá, hogy számunkra esetleg szokatlan felfogásban fognak fújni a játékvezetők. Meccs előtt erről is beszéltünk, én is próbáltam túllépni ezen, mert tudtuk, hogy a higgadtság lehet a siker egyik titka – nyilatkozta a Kiss Virág.

Szombaton következik az olaszok elleni zárómeccs a csoportban. Mindkét nemnél csoportonként az első két csapat kerül a vasárnapi negyeddöntőbe, s a zárónapon rendezik az elődöntőt, a bronzmérkőzést és a finálét is. A hajdúsági viadalról az első három-három együttes mehet majd az olimpiára.