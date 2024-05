A debreceniek már megszokhatták, hogy mostanában évről-évre benépesül a Kossuth tér kosarasokkal és sport rajongókkal, hiszen nyugodtan kijelenthető, mára a 3x3-as kosárlabda egyik európai fellegvára lett Debrecen. Ezúttal a szokásosnál is nagyobb a tét, hiszen csütörtöktől vasárnapig az ötkarikás kvótáért küzd meg a 3x3 világelitje. A nőknél és a férfiaknál is 16 csapat vív meg a párizsi álomért. Mindkét nemnél négy négyes csoportra osztották a mezőnyt, ahonnan csoportonként az első két gárda jut tovább a vasárnapi negyeddöntőbe, majd jobb esetben az elődöntőbe, onnan pedig a fináléba, ami garantálja a kvótát. Mivel a cívisvárosi viadalról az első három-három együttes mehet majd az olimpiára, így a bronzmérkőzéseknek is óriási tétje lesz.

Papp Diána, a 3x3-as kosárlabda játékosa

Forrás: Kiss Annamarie

Remek magyar rajt a női 3x3-as kosárlabda olimpiai selejtező első napján

A csütörtöki nyitónapon a Böröndy Vivien, Kiss Virág, Papp Diána és Szabó Fanni összetételű női csapat lépett pályára előbb Izrael, majd Hollandia legjobbjai ellen. Mire a mieink meccs elkezdődött megteltek a pálya körülötti lelátók, és a szomszédos közösségi téren is nagy élet folyt. Természetesen túlnyomó többségben voltak magyar drukkerek, akik már a bemutatáskor is hatalmas ovációban részesítették Földi Attila szövetségi kapitány csapatát. Egy izraeli duplával indult a találkozó, melyre Böröndy válaszolt két egy pontossal. Kiss révén hatalmas magassági fölényben volt a fehér mezes magyar csapat, amit igyekeztek jól ki is használni a lányok. Papp betörése után vezettek először (4–3) a mieink, majd azzal a lendülettel négy ponttal el is húztak. Kézsérülés miatt aztán Papp egy időre kivált a játékból, de az ápolás után folytatni tudta, és milyen szerencse volt ez, ugyanis az ő egy, majd két pontosa után már 14–9 volt a mieinknek két és fél perccel a rendes játékidő letelte előtt. Érezni lehetett, hogy ezt a meccset nem engedi ki a kezéből a közönség által hajtott magyar négyes, és így is lett, bár a vége egy dobópárbajjá alakult, végül a mieink 21–16 nyertek.

Folytatás Hollandia ellen 21.25-től.