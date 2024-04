A nagy tét rányomta a bélyegét a DVSC játékára

A Loki a Gabrijela Bartulovic – Grosch Vivien, Vámos Petra, Szabó Nina, Tamara Haggerty, Jovovics Jovana, Petrus Mirtill sorral kezdte az összecsapást. A hazaiak első négy támadása kimaradt, míg a vendégek háromszor is betaláltak, végül Grosch törte meg a debreceni gólcsendet a 4. percben 1–3-nál. Egy kivédekezett móvári akciót követően Petrus lopta közelebb a DVSC alakulatát, majd Haggerty gólja után már egyenlő volt az állás! Ehhez az is kellett, hogy egy pillanat alatt felkeményedett a Vasutas védekezése. Nem sikerült átvenni a vezetést, pedig több lehetősége is lett volna rá a DVSC Schaeffler gárdájának.

A játékrész felénél aztán végre csak összejött, Petrus a nyakában két móvárival dobta be estében az üres vendégkapuba a labdát a 16. percben, 8–7!

Támadásban érkezett Kácsor Gréta és Füzi-Tóvizi Petra, ám két eladott labdának köszönhetően a plusz egyből pillanatok alatt mínusz kettő (8–10) lett, időt is kért Szilágyi Zoltán vezetőedző. Az előbb leírtak is mutatták, hogy igencsak hullámzó volt a piros-fehérek játéka, két-három gyors hazai találatot akár percekig is eltartó gólcsend követett. Pásztort másodjára is kiállították a Mosonmagyaróvár csapatából, ez a Lokinak kedvezett, hiszen védekezésben alapemberről volt szó. Petrus újabb góljával ismét egalizált a Debrecen, érkezett a vendégek időkérése is. A Hódos közönsége nem volt kibékülve a Bócz László-Wiedemann Viktor bírópáros tevékenységével, amelynek többször is hangot adott az ezerfejű. Csernyánszki Liliána rögtön két szép góllal jelezte, hogy sokkal több már, mint egy nagy ígéret (13–12.). Kácsor átlövése után újra kettővel ment az ekkor már jó ideje üzemi hőmérsékleten zakatoló Lokomotív, de vendégek nem akartak leszakadni, ha kellett, a keménység határait feszegetve igyekeztek útját állni a debreceni támadásoknak. A hektikus első félidő után 16–15-ös debreceni vezetésnél vonultak pihenőre a felek.

Volt esélye a DVSC-nek a nyolc gólra is

A második játékrészt Catherine Gabriellel a kapuban kezdte a DVSC Schaeffler. Töpfner Alexandra hetese egy közel hét perces gólcsendnek vetett véget. Nagy volt a feszültség a pályán, a kispadokon és a lelátón is, melyhez hozzájárult, hogy a sporik továbbra sem voltak a helyzet magaslatán. Gabriel majdnem kilenc percig tartotta tisztán kapuját, de mivel a Loki kézisei sem remekeltek támadásban így 18–16-ot mutatott az eredményjelző. Ahogy telt az idő, egyre több volt a sportszerűtlenség, melyben a Mosonmagyaróvár játékosai jártak az élen. A DVSC nemes választ adott erre, Planéta Szimonetta a sztratoszféráig felugorva bombázott a hálóba, 25–20-ra alakítva az állást! Ám folytatódott a szokásos hullámzás, és a vendégek két gyors góllal zárkóztak. De ismét fordult a kocka, még magasabb fokozatba kapcsolt a Loki, és elhúzott 28–22-re!

Lehetett menni a hét gólos fórért, de ez végül nem jött össze, 33–27-re nyert a DVSC Schaeffler, teljesen megérdemelten!