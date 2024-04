A 38-as mezszámot viselő kézis arról is beszélt, hogy Debrecen már eddig is különleges helyet foglalt el a szívében, örül, hogy az olimpiai selejtezőt is a cívisvárosban rendezték. – Le a kalappal a szurkolók előtt, tényleg fantasztikus hangulatot teremtettek. Kellett ez a fajta biztatás, hogy végig, hatvan percen keresztül tudjunk koncentrálni. Ez így volt kerek, egész, most tényleg minden összejött – ecsetelte az irányító.

Vámos Petra reméli, hogy majd Franciaországban is jól teljesítenek

Ez most más olimpia lesz

Vámos Petra már az előző, tokiói olimpiai játékokon is bizonyított, azonban az a koronavírus-járvány miatt más volt, hiszen nem lehettek nézők, a sportolók pedig rendkívül szigorú szabályok között mozoghattak.

– Már többen is mesélték, hogy teljesen más, mikor drukkerek is vannak, és más csapatok mérkőzéseit is meg tudjuk nézni. Nyilván más élmény és tapasztalat lesz, már nagyon várom – nyilatkozta portálunknak.

Mint ismert, Vámos Petra a következő idénytől a Metz együttesét fogja erősíteni. Egyelőre nem tervezett azzal, hogy a nyáron mikor utazik Franciaországba, nem tudja még mikor és honnan utazik Párizsba. – Minden tervezést az olimpiai selejtező után szerettem volna beiktatni. Nem tudom majd mikor érkezek a Metzhez, de nagyban függött attól, hogyan alakul ez a nyár. Ez még majd a későbbiekben dől el, most még tart majd az ünneplés. Szerdán már csatlakozunk a klubjainkhoz, a DVSC Schaefflerrel vasárnap 18 órától a bronzéremért folytatott harcban hazai pályán fontos meccsünk van a Mosonmagyaróvár ellen.

Füzi-Tóvizi Petrát minden bizonnyal a családja is elkíséri majd az olimpiára

A szurkolókat Füzi-Tóvizi Petra is kiemelte

Füzi-Tóvizi Petra elmondta, hogy már a selejtezőtorna előtt is gondolta, hogy a hazai közönség hatalmas löketet adhat a csapatnak. – Mindenhol volt egy ismerős arc, a magyar szurkolók varázslatos hangulatot teremtettek a Főnixben.

Hasonló élményben volt részem a junior világbajnokságon, de most, hogy veretlenül kijutottunk az olimpiára ez is fantasztikus érzés. A végén már csak az órát néztem, még most sem hiszem el teljesen, a kvóta tényét egyelőre még csak emésztgetem.

Azonban most jön majd az igazán nagy meló, egy olimpián óriási élmény részt venni, nagy harc lesz a keretbe kerülésért is. Ezért dolgoztunk három évig, libabőrös pillanatokat értünk át. Most még az ünneplésen van a hangsúly, de vasárnap nagyon fontos bajnokink jön majd a DVSC-vel.

Kácsor Gréta a szurkolókkal

Kácsor Gréta szerint válaszoltak a kritikákra

Végül Kácsor Gréta is megfogalmazta gondolatait. – Nagyon boldogok vagyunk, a szívünket-lelkünket kitettük az összes meccsen, amely szerencsére az eredményen is meglátszódott.

Szerintem az elmúlt időszakban túl sokszor kritizáltak bennünket, azt mondták, hogy nem küzdünk, nem akarunk, ezt viszont mind cáfolnám. Örülök, hogy most jött ki a lépés, egy nagyon fontos pillanatban.

Fergeteges hangulatot teremtettek a szurkolók, nagyon jó emlékek kötnek ehhez a csarnokhoz, a városhoz és ez tovább gyarapodott – mondta.