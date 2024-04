A Debrecenben zajló női kézilabda olimpiai selejtezőtornán valamennyi válogatott átgázolt a Kamerun helyett az utolsó pillanatban beugró, lényegében utánpótlás-csapattal Nagy-Britannián. A magyarok a svédek legyőzésével hatalmas lépést tettek az olimpia felé, így az utolsó mérkőzésen vasárnap a japánok ellen még négygólos vereség is belefért volna ahhoz, hogy kavalifikálják magukat a párizsi ötkarikás játékokra.

Forrás: Czinege Melinda

A magyar női kéziválogatott parádézott

A Főnix Arénában az együtteseket telt ház fogadta, hatalmas volt a hangulat a lelátón. Győztes csapaton ne változtass alapon Golovin Vlagyimir ugyanazt a kezdőt küldte ki, mint a svédek ellen. A mérkőzés első percében Vámos Petra hetest harcolt ki, amit Klujber Katrin magabiztosan értékesített, majd hátul Böde-Bíró Blanka védett. Noha ezt követően a japánok rövid időre fordítottak, a 10. percben még a mieink úgy is 5–3-ra vezettek, hogy négy percen át nem szereztek gólt.

Az ázsiaiak aztán hét a hat elleni játékkal próbálkoztak, ám a meggypiros mezben tündöklő Füzi-Tóvizi Petráék remekül állták a sarat. A 14. percben először háromgólosra (7–4) hízott a különbség, így a keletiek időt kértek.

A rövid pauza után is kapus nélküli játékkal igyekezett feljebb zárkózni a sárga dresszes alakulat, ám csak tovább nyílt az olló. A 16. minutumban 9–4-nél a japánszövetségi kapitány, Kishimoto Kenta ismét magához hívta a lányokat. Az első félidőben azonban már nem volt újabb fordulat, Klujber és Győri-Lukács Viktória is szórta a gólokat. Az eredményjelző a 26. percben 15–8-at mutatott, ekkor Golovin Vlagyimir is letette az asztalra a zöld kártyáját. Jó volt látni, ahogyan Magyarország könnyedén kézizik, és tehetetlenné teszi ellenfelét.

Noha még nem dőlhettünk teljesen hátra, a szünetben már megnyugtató (18–11) volt a különbség.

Forrás: Czinege Melinda

Csodálatosan alakult a debreceni torna

A második játékrész japán-találattal indult, de Győri-Lukács rögtön góllal válaszolt. Aztán Füzi Tóvizi maradt lent a földön, – szerencsére a játékot tudta folytatni – a játékvezetők az esetet vissza is nézték, majd Nagata Mikának piros lapot mutattak fel. A 41. percben már tíz egységnyi volt a differencia (23–13), így innentől kezdve már tényleg örömkézilabdázott a nemzeti csapatunk. Egyóriási gálát láthattunk, a 47. percben 28–16 volt az állás, ekkor még a vendégek kikérték utolsó idejüket, ahogyan az összecsapás nagy részében, úgy egészen a végéig kapus nélküli játékkal támadtak. Az ázsiaiak az utolsó szalmaszálba kapaszkodva mentek előre, nyolc gólra vissza is jöttek, de Simon Petráék is kiválóan tüzeltek. A házigazdáknál mindenki szóhoz jutott, valamennyien részesei voltak a sikernek.

A vége 37–28 lett, amely azt jelentette, hogy a magyar női kézilabda-válogatott veretlenül zárta a debreceni selejtezőtornát, és ott lesz a 2024-es párizsi olimpián!

Hatalmas volt az öröm a lefújás után

Forrás: Czinege Melinda