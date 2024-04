Ahogyan az várható volt, a Főnix Arénában rendezett olimpiai selejtező első fordulójában a magyar női kézilabda-válogatott Nagy-Britannia ellen könnyen érvényesítette a papírformát (49–11), de a bemelegítés után a java még ezután kezdődött! Golovin Vlagyimir együttese pénteken 18 órától a torna legerősebb csapatának titulált svédekkel találkozott. Nagy tétje volt az összecsapásnak, ugyanis a győztes fél már gyakorlatilag fél lábbal Párizsban érezhette magát.

Jól blokkolták a svéd kéziseket

A magyarok a Böde-Bíró Blanka–Győri-Lukács Viktória, Klujber Katrin, Vámos Petra, Füzi-Tóvizi Petra, Kuczora Csenge, Szöllősi-Schatzl Nadine összeállítású kezdőcsapattal álltak fel. Klujber hetesével gyorsan meg is szerezték a vezetést, a svédektől pedig két percre kiküldték a játékvezetők Emma Lindkvistet. Böde-Bíró nagyszerű védése után Kuczora Csenge megduplázta az előnyt. A skandinávok az első gólt az 5. percben dobták Nina Dano révén, de Klujbertől jött is a válasz akcióból és büntetőből is. A 8. perc elején a mieink 4–1-re vezettek, így Johanna Wiberg szövetségi kapitány időt kért. Noha Papp Nikolettát is kiállították két percre, négy egységnyire nőtt a differencia, Kuczora újabb találatokkal örvendeztette meg a szurkolókat.

A hangulatra nem lehetett panasz, a helyszínen körülbelül négyezren szorítottak a lányoknak.

Füzi-Tóvizi Petra, a magyar kézilabda-válogatott beállósa nagyot küzdött a svédek falában

Forrás: Czinege Melinda

Meginogtak a magyarok

Svédország azonban a kezdeti beragadás után zárkózott, így a 15. percben kétgólos magyar előnynél Golovin Vlagyimir is magához hívta a lányokat. Mégis aztán Jenny Karlsson volt eredményes, ráadásul Johanna Bundson teljesítménye is feljavult a kapuban. Nathalie Hagman a 17. percben hetesből egyenlített (7–7), de Kuczora továbbra is elemében volt, és pontosan tüzelt. Válogatottunk kijött a hullámvölgyből, Böde-Bíró is bravúrt bravúrra halmozott, majd Szöllősi-Schatzl és Debreczeni-Klivinyi Kinga lövése is pontosnak bizonyult (7–10). A játékosokon a teher érződött mindkét oldalon, hol egyik, hol a másik fél hibázott.

A szünet előtt a házigazdáknak jött ki jobban a lépés, egy szép kombináció végén, passzívnál Győri-Lukács pókhálózta ki a jobb felső sarkot, s mivel Debreczeni-Klivinyi és Bordás is már ötgólos volt a különbség. A 30. percben Papp Nikolettát állították ki, Jenny Carlson pedig szépített, de nemzeti csapatunk megnyugtató előnnyel (11–15) vonulhatott a pihenőre.

Debreczeni-Klivinyi Kinga, a magyar kézilabda-válogatott átlövője

Forrás: Czinege Melinda

Ismét szoros lett

A második félidő elején visszaállt nálunk az alapcsapat, de emberelőnyben a svédek két gyors gólt is szereztek, Jenny Carlson találata után már csak egy volt a fór. De a fehér mezben tündöklő csapat ismét megújult, többek között Vámos Petra is beköszönt.

Azonban a svéd Kristin Thorleifsdóttir bizonyította, hogy miért igazolta le a DVSC Schaeffler, a következő idényben csatlakozó játékos egymás után kétszer is védhetetlenül csavarta be a labdát a kapuba, a 38. minutumban pedig 17–17 volt az állás. Golovin Vlagyimir letette az asztalra a zöld kártyáját, amely után Győri-Lukács meg is zörgette az ellenfél hálóját.

Csodálatosan alakult a vége

A Klujber-Kuczora duó jóvoltából negyedórával a vége előtt ismét hárommal ment (18–21) Magyarország. Ám a skandinávok híresen szívósak, ezúttal sem adták fel, és Thorleifsdóttir góljával feljöttek (23–24). Azonban Klujber és Kuczora továbbra is vállán vitte a csapatot, de Böde-Bíró védései kellettek ahhoz, hogy másfél perccel a 29. perc háromgólos magyar előnnyel kezdődjön.

A magyar lányok hatalmasat küzdve a végéig bírták, 25–28-ra nyertek, és hatalmas lépést tettek a 2024-es olimpia felé. Kucsora Csenge megérdemelten lett a mérkőzés legjobbja, percekkel az összecsapás után is eksztázisban ünnepelt a debreceni közönség.

A japánok következnek

A magyar kézilabda-válogatott egy pihenőnap után vasárnap 19 óra 15 perctől azokkal a japánokkal csap össze, akik 35–28-ra kikaptak a svédektől. Egyszerű a képlet: ha a mieink diadalmaskodnak, vagy döntetlent játszanak, biztosan csoportelsőként kvalifikálják magukat az ötkarikás játékokra. Ha netalán kikapnának, akkor viszont a gólkülönbségen múlhat a továbbjutás, de mostmár akár a négygólos vereség is beleférhet.