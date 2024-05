Két korosztály kezdte meg a 2024–25-ös versenyszezont, a kadett és junior párbajtőrözők léptek pástra. A női junior párbajtőrözők 100 fős mezőnyében Nagy Blanka Virág mellett Sárvári Rita, Berényi Rebeka Anna, Nagy Emma Dorottya, Oláh Enikő Júlia, Vásárhelyi Éva, Al-Hamati Jázmin, Mező Eliza Blanka, Lapis Dóra Zsuzsanna képviselte a DSI Debrecen színeit a páston. A fiatalok sikerrel véve a csoportkört, a főtáblán folytathatták a versenyt.

Al-Hamati Jázmin elsőként Hajdu Laurával találkozott, akit 15–14-re le is győzött, ám klubtársa, Nagy Blanka a 64 között megállította (5–15). Vásárhelyi Éva is a 128 között kezdte az egyenes kieséses szakaszt, és múlta felül 15–12-re Tímár Júliát. Wimmer Dorinától viszont 15–6-os vereséget szenvedett a következő körben. Oláh Enikő is győzelemmel indított, 15–13-ra nyert Marosváry Sára ellen, ám Jakobi Júlia jobbnak bizonyult nála (15–6). Szintén a 64 között zárt Mező Eliza, Marton Villőt még legyőzte 15–13-ra, ám Szilárd Anna hat tussal jobbnak bizonyult nála (15-9). Lapis Dóra számára a 128-as tábla volt a végállomás, 15–4-es vereséget szenvedett Kulcsár Nellitől.

Három DSI-s párbajtőröző egyből a 64-es táblán indította az egyenes kieséses szakaszt. Sárvári Rita kezdésként Farkas Emmát fektette két vállra (15-9), a következő körben pedig Hoffman Petrát, azonban Kálmán Zile megállította (15–7). Nagy Emma is sikerrel vette az első akadályt, 15–12-re nyert Rónaszéki Izabella ellen, Wimmer Dorinát azonban nem tudta felülmúlni, a párharcot 15–9-es vereséggel zárta. Berényi Rebeka a 32-ig jutott, miután kezdésként legyőzte Kiss Emmát (15–10), Papp Szilágyi Luca 15–9-re most jobb volt nála.

A világbajnok Nagy Blanka miután legyőzte klubtársát, könnyedén jutott túl Takács Borkuti Nórán (15–5), a 16 között pedig Papp-Szilágyi Lucát győzte le 15–11-re. A negyeddöntőben ellenfelét, Lebor Hannah-t kizárták, így mérkőzés nélkül jutott a legjobb négy közé. Jakobi Júlia sem tudta megállítani Nagy Blankát, aki 15–9-re nyerte a mérkőzést és készülhetett a fináléra. A döntőben válogatott csapattársa Gachályi Gréta várt rá, mely párharcot két tus különbséggel (15–13) a BHSE kiválósága nyert, így az ifjú debreceni klasszis a 2. helyen zárta a tatai viadalt – tudósított a DSI Debrecen honlapja.