A donorok előjegyeztethetik magukat a kitelepült véradásokra a Véradás.hu-n vagy a Vöröskereszt oldalán, miután regisztráltak – tudatta portálunkkal a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezete. A szervezők hangsúlyozzák, hogy ez nem kötelező, sőt nem hátráltatja azokat a véradókat sem, akik nem jelentkeznek be időpontra, mert külön vérvételi széket használnak a célra a Vérellátó Szolgálat munkatársai.

A véradás életet menthet

Forrás: Vöröskereszt-archív

Véradás több hajdú-bihari településen is májusban

Mint írják, májusban ki is próbálhatják ezt a lehetőséget Hajdú-Bihar vármegyében Debrecen mellett számos más településen is azok a donorok, akik még nem tették meg. Sőt letölthetik és használhatják hozzá azt az új véradás-applikációt, amely jelzi térben és időben a legközelebbi véradás helyszínét, a két véradás közötti 56 nap elteltét, és az egészségi alkalmasságra is ad információt. Ám azok sem kerülnek hátrányba, akik a hagyományos módon szerzik meg az információkat a véradáshoz, hiszen a klasszikus tájékoztatási és szervezési módszerekkel is élnek a vármegyei szervezet véradásszervezői.

Hajdú-bihari véradások a következő napokban