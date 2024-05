Az elmúlt évek sikerei után negyedjére is megrendezik a Debrecen Drive elnevezésű nagyszabású autós seregszemlét május 25-26-án. Ez a két nap nemcsak a látványról és az izomautókról fog szólni, igaz, mintegy 50 ezer négyzetméteren 800 járművet lehet majd megtekinteni. A Night Drive, a Crazy 5K Sprint vagy épp a VR-élmények mellett a szervezők fontosnak tartják, hogy a lóerőkön túl családi nap is legyen az esemény, melynek részleteiről csütörtök délután számoltak be a Víztoronykertben. A Nagyerdei Stadion területén pedig ezt követően a sajtótájékoztató legvagányabb jelenete játszódott le…

Papp László polgármester (középen) szerint a Debrecen Drive utat mutathat a következő 10, akár 20 év közlekedésére nézve

Forrás: Molnár Péter

Debrecen Drive 2024: világviszonylatban is egyedülálló kiállítás készül

Miklósvölgyi Péter, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője rávilágított: a Debrecen Drive Kelet-Magyarország legnagyobb járműipari rendezvényévé nőtte ki magát; tavaly 35 ezren vettek rajta részt. A programokkal kapcsolatban azt mondta, nehéz lenne mindent egyszerre kiemelni, hiszen 100 feletti az az eseményszám, amivel várják az érdeklődőket. Emellett minden eddiginél több szakmai kiállító fogja képviseltetni magát.

Világviszonylatban is egyedülálló újdonsággal rukkolnak elő a szervezők: százas nagyságrendű kisautó-sereget tekinthet majd meg a közönség (ezek között előfordul olyan is, amelyet elektromos motor működtet). Ahogy korábban, úgy most is megjelennek a régióból a szalonok, melyek új járműveiket fogják bemutatni.

Felhívta a figyelmet az ár-érték arányosságra is: – Ha valaki megveszi a belépőjegyet, akkor ezután nem kell semmiért sem fizetnie. Minden élményelem legalább egyszer benne van a jegyárban, ilyen többek között a VR-terem vagy a Crazy 5K Sprint (a Crazy 5K Sprint a Debrecen Drive-ok tekintetében is nagyon népszerű program – a szerk.) Emellett fontos, hogy nagyon család- és vásárlóbarát a rendezvény: ha valaki étellel-itallal érkezik, behozhatja. Itt akár 4-7 órát is eltölthetnek az emberek – szögezte le Miklósvölgyi Péter. Hozzátette, piknikezni is nyugodtan lehet, a cél, hogy a szakma és a közönség is jól érezze magát.