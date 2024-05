Úgy tűnik, lassan hozzászokhatunk, hogy egyre gyakrabban csapnak le heves viharok Hajdú-Biharban is, a többórás napsütést követően percek alatt gomolyfelhők jelenhetnek meg az égen. A korábbi előrejelzés is azt mutatja, hogy kora délutántól bármikor lecsaphatnak a zivatarok.

Bár a időjárás továbbra is kiszámíthatatlan, az esernyőket mindenesetre jobb lesz magunknál tartanunk Hajdú-Biharban

Forrás: illusztráció / MW-archív

A HungaroMet korábbi előrejelzésében azt írta, csütörtökön a késő délelőtti, déli óráktól nagyobb számban az ország északkeleti felén zivatarokra kell számítani, amelyeket helyenként felhőszakadás (északkelet felé haladva növekvő valószínűséggel, >25-30 mm), viharos széllökés (60-70 km/h) és jégeső (1-2 cm) kísérhet.

Változékony időjárás: bármikor leszakadhat az ég Hajdú-Biharban

A Hajdú Online Facebook-oldalán is sorra érkeznek a hozzászólások, vármegyénk településein éppen mi az aktuális helyzet.

Az egyik kommentelő azt írja, Derecskén akkora vihar van, hogy elment az áram és a víz is, folyamatosan dörög az ég.

Hajdúböszörményben így festett az ég alja kicsivel 16 óra után

Forrás: olvasói fotó

Jó kis nyári zápor volt Püspökladányban

– erősítette meg értesülésünket egy másik olvasónk.

A Debrecen felletti felleg képe sem túl bizalomgerjesztő

Forrás: olvasói fotó

Jégesőről eddig nem érkezett hír

Az erőjelzés és a változékony Hajdú-bihari idő ellenére jégesőről ez idáig még nem kaptunk hírt. Legutóbb például múlt hét végén érte oltári jégeső Debrecent, mely kapcsán a tűzoltóknak is intézkedniük kellett számos helyszínen. Hogy lesz-e ma még komolyabb vihar Debrecenben, hamarosan kiderül...

A HungaroMet előrejelzése nem sok bizakodásra adhat okot

Forrás: met.hu

Még pénteken is leszakadhat az ég

Ahogy a HungaroMet is írja, éjjel némiképp megnyugszik a légkör, azonban - kiemelten az ország déli területein - még továbbra is kialakulhat zápor, zivatar. Péntekre virradóan délnyugat felől egy csapadékzóna érkezik. Előterében illetve a csapadékzónába ágyazva ismételten zivatarokra kell számítani, környezetükben (kiemelten a Dunától keletre) viharos széllökés (60-80+ km/h), jégeső (1-2 cm) és intenzív csapadékhullás (15-25 mm) is előfordulhat. Átmeneti szünetet követően a késő délutáni óráktól egy hidegfronthoz kapcsolódóan újabb hullámban érkezhetnek zivatarok, köztük heves zivatarok is, utóbbiakhoz viharos széllökés (70-90+ km/h), jégeső (1-3 cm) és felhőszakadás (>25-30 mm) is társulhat. Zivatarokra, intenzívebb zivatarokra - fokozatosan északkelet felé haladva - a késő esti órákban is számítani kell.

