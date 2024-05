Tavasszal országos toborzóhoz csatlakoztak a Debreceni Egyetem amerikai futballistái, és akkor elhangzott, hogy a klub szeretne a cívisvárosi iskolákban is kutakodni a fiatalok után. A fekete-fehérek ezúttal a Mechwartban tartottak rendhagyó tornaórát, írja az egyetemisták honlapja.

Felméréseket végeztek

– Az volt a célunk, hogy junior játékosokat toborozzunk, ezért látogattunk el nemrégiben a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikumba – nyilatkozta Kovács Zoltán, a DEAC edzője. – Rendhagyó testnevelésóra keretében mutattuk be az iskola diákjainak az amerikai futballt: öt állomáson ötféle feladatokkal ismertettük meg őket. Felmértük a mozgáskoordinációjukat, megnéztük a labdadobási- és elkapási készségüket, valamint kipróbálhatták magukat mint védőjátékos (tackle). Mintegy 200 fő ismerkedhetett meg a sportággal. Megemlíteném, hogy a legutóbbi országos toborzó alkalmával csatlakozott újoncok is szerepet kaptak az amerikai foci népszerűsítésében – mondta a tréner, aki szerint rendkívül hasznosak az ehhez hasonló tehetségkutatók.

Növelhetik a juniorok számát

– Számos tehetséggel találkoztunk, köztük olyanokkal, akik más sportágban már jeleskednek, de voltak olyanok is, akik semmilyen sportmúlttal nem rendelkeznek, azonban van bennük lehetőség. Szeretnék külön köszönetet mondani Zolnai Lajos testnevelőnek a lebonyolításban és a szervezésben nyújtott segítségéért. Egyértelmű célunk, hogy mi is aktívan részt vegyünk a szövetség utánpótlás-programjában, és ebből a régióból is egyre többen kerüljenek be a válogatottak keretébe. Ha minél több 15-16 éves tud rólunk, akkor ezt az ismertséget kihasználva növelni tudjuk a junior játékosaink számát. Hosszú és rögös út vezet el ehhez, de következetes munkával el tudjuk érni – bizakodott Kovács Zoltán.