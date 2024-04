Mindannyiunk nagy örömére a női magyar kézilabda-válogatott is ott lesz a nyári olimpián, a lányok éppen Debrecenben, a Főnix Arénában harcolták ki a továbbjutást. Talán már minden hazai sportrajongó kívülről fújja, hogy a 2024-es játékok fő helyszíne Párizs lesz, így az odalátogató drukkerek nem csak a sport, hanem a turistalátványosságok miatt is szívesen választják majd úticélul a Fények Városát.

A kulináris élvezeteknek is hódolt Catherine Gabriel

Azt még nem lehet tudni, hogy a DVSC Schaeffler együtteséből mennyien lesznek majd érdekeltek az olimpiai tornán, ám az biztos, hogy idegenvezetőt nem kell majd maguk mellé fogadniuk a szabadnapjaikon, hiszen a Loki kapusa, Catherine Gabriel két idényt is védett a Szajna parti városban, ahová azóta is szinte hazajár. Legutóbb a selejtező torna miatti szünetet kihasználva ugrott el Párizsba, ahol láthatólag ismét remekül érezte magát, étteremben vacsorázott, és kiállításra is eljutott. Ám nem hanyagolta el a mozgást sem, hiszen edzett, és úszott medencében is, melyről az Instagram oldalán egy videó összeállítást közölt, melyhez a ”Nem bánok meg semmit az életben, csak azokat a dolgokat, amiket nem tettem meg” idézetet mellékelte.