A nagy sikert arató közösségi kertek után Debrecen-Józsán, a Grund mögötti területen hozták létre a város első közösségi gyümölcsösét, ahol mintegy száz gyümölcsfát ültettek el április 9-én. Újabb mérföldkövéhez érkezett a város faültetési programja, amelynek részeként hamarosan alma, körte, szilva, barack, valamint ribizli, szeder és áfonya terem majd a józsaiak összefogása által.

– Körülbelül két-három éve beszélgettünk arról, hogy a közösségi kertek mellett létre kellene hozni közösségi gyümölcsösöket is. Balázs Ákos alpolgármester már akkor felvetette ezt a területet első helyszínnek. Ma a Grund mögött az álomból valóság lett – fogalmazott köszöntőjében Papp László polgármester. Mint elmondta, a város közösségi kertjei példátlan sikert arattak, veteményeskertek jöttek létre a Vénkertben, a Tócóskertben és a Dobozi lakótelepen is.

Papp László polgármester

Forrás: Kiss Annamarie

– Szeretnénk a város további pontjain is ilyen kertet kialakítani. A következő a Petőfi tér egy részén lesz, de a többit is kifejezetten belvárosi, lakótelepi területeken képzeljük el. Itt alma-, körte-, szilva- és barackfákat telepítettünk, valamint ribizli-, szeder- és áfonyabokrokat – ismertette a városvezető. Hozzátette, a gyümölcskert gondozásáért elsődlegesen a város felel, de részt vesznek benne a helyi kertbarátok és a Debreceni Egyetem szakemberei is.

A józsaiak összefognak a jó ügyek érdekében

Balázs Ákos elmondta, a Zöld Kódex több intézkedése közül a legnépszerűbbek közé tartoznak a faültetések. Hamarosan elültetik a tízezredik fát Debrecenben, de már elindult újabb tízezer elültetése, amelynek részei a gyümölcsfák is.

A józsaiakra mindig is jellemző volt, hogy szeretünk a jó ügyekért összefogni. Látjuk, hogy sokkal többre jutunk, s jó dolgokat hozhatunk létre, ha ötleteinket megosztjuk egymással. A Grund is így született, most pedig ez a közösségi kert lett egy újabb kiváló példa

– emelte ki.

Balázs Ákos alpolgármester

Forrás: Kiss Annamarie

Az alpolgármester köszönetét fejezte ki a helyi kertbarátkör tagjainak, akik a józsai rendezvények rendszeres résztvevői, s örömmel osztják meg tudásukat az érdeklődőkkel. Köszönetet mondott a Debreceni Egyetemnek is, amely aktívan részt vett a közösségi gyümölcsös intézkedésének kidolgozásában. E két szervezet, intézmény pedig a jövőben közös programokkal hozza közelebb a lakosokat a kertészkedéssel, gyümölcsfa-gondozással. – Ez a kert arról is fog szólni, hogy nagyszüleink, dédszüleink tudását átadjuk egymásnak. A közösségi gyümölcsöshöz való csatlakozásra péntektől lehet regisztrálni, az elérhetőséget közzé fogom tenni a közösségi oldalamon. A koncepciót a közösségi kertek mintájára alakítottuk ki – tette hozzá.

Meghatározó közösségépítő szerepe lesz a józsai gyümölcsösnek

Dombi Tibor, a DVSC és a magyar labdarúgó-válogatott egykori futballistája elmondta, bár gyermekkorában inkább a gyümölcsfák termésének fogyasztását részesítette előnyben, mára szívesen gondozza is azokat. Mint fogalmazott, örömmel csatlakozott a mostani faültetéshez, ezzel törlesztve azt, hogy korábban csak a gyümölcsökre fordított figyelmet.

Pár éven belül itt barack, szilva, körte és alma fog teremni. Pont ebben a sorrendben szeretem őket inni

– tette hozzá nevetve.

Dombi Tibor, a DVSC és a magyar válogatott egykori labdarúgója

Forrás: Kiss Annamarie

Juráskó Róbert, a JÓTEKE elnöke elmondta, amellett, hogy finom gyümölcsöket teremnek majd a Grund mögött elültetett fákon, a kertnek meghatározó közösségépítő ereje is lesz. – Nagyapám és édesapám is lelkes gyümölcstermelő volt. Sok időt töltöttem velük a kertben. Azt kívánom most mindazoknak, akik itt lesznek, hogy ezeket a csodás pillanatokat éljék át, s a megszerzett tudással otthon is ültessenek majd fákat – mondta.

A generációk közötti tudásátadás meghatározó helyszíne

Zsiláné André Anikó, a Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézetének tanszéki mérnöke felidézte, két évvel ezelőtt indítottak különböző tanfolyamokat a lakosok részére többek között palántanevelésről, díszkertek építéséről, valamint gyümölcsfák gondozásáról. Ezek az alkalmak olyan népszerűvé váltak, hogy még Győrből és Budapestről is voltak jelentkezők. – A Grund mögötti gyümölcsösben a hagyományos módszerek mellett a mai kor kihívásaihoz igazodó tudást is átadunk, például a növényvédelemmel kapcsolatban – emelte ki.