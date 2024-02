Amikor tavasszal megkezdődik a munka, akkor beszéljük meg, mire szeretnénk költeni - így került például a szerszámos kis házra ereszcsatorna vízgyűjtővel. Van egyébként fúrott kutunk is artézi vízzel, de így esővizet is tudunk gyűjteni. A közös területek felhasználásáról is együtt döntünk, és közösen nevezzük ki a felelősöket, hogy rend legyen a kertben, ne összevisszaság