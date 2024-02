Nagyon örültünk, amikor megkerestek minket a Klímanócska Program munkatársai, mivel a környezeti szemléletformálás jól beleillik a tevékenységünkbe.

Folytatódik a szemléletformálás

– A projekt három részből épül fel, amelynek az első üteme a mai, amikor is a csoportban egy foglalkozást tart a program feltalálója, Bozókiné Szabó Ildikó, aki egy képzeletbeli túrára invitálta a lurkókat a Tisza-tó partjára. Érintették az eldobált szemét állatokra és emberekre gyakorolt hatását, a hulladékgyűjtést, továbbá az egészséges életmód kiemelt jelentőségét. Elengedhetetlen, hogy még idejében érzékenyítsük a gyerekeket, ezáltal környezettudatos felnőttekké váljanak, amit tovább tudnak majd adni a következő generációnak – mondta Makai Valéria, aki arra is kitért, hogy a nap zárásaként workshopot is rendeztek, melyben a pedagógusok megismerhetik a projekt legfontosabb elemeit. A közeljövőben az óvónők háromnapos továbbképzésen vesznek majd részt, ahol többek között a szelektív hulladékgyűjtésről, a fenntarthatóságról, és a természeti értékek védelméről is komplett képet kaphatnak.

A Klímanócska program zárószakaszaként tavasszal környezettudatos családi napot rendeznek a legkisebbeknek, és szüleiknek.