Hajdúnánás képviselő-testületének legutóbbi ülésén tárgyalt környezeti hatástanulmány mutatott rá arra, hogy a közeli állattartó telep szaghatása mellett jelentős talajszennyezés is érte Tedej-városrészt. Nagyné Legény Ildikó alpolgármester korábban arról tájékoztatott, hogy a hatástanulmány megállapította kőolajszármazékok megjelenését a tedeji talajban és talajvizekben. A vizsgálat kimutatta, hogy van olyan hely, ahol a megengedett mérték mintegy harmincszorosa megtalálható. Még négy méter mélyen is találtak károsanyag-származékot. Mindezekkel kapcsolatban felvette a kapcsolatot a hatóságokkal, melyek arról tájékoztatták, a Tedej Zrt.-nél kármentesítés zajlik. Most az illetékesekhez fordultuk a hatósági vizsgálatok kapcsán.

A hatósági vizsgálatok kapcsán Nagyné Legény Ildikó már korábban is felszólalt

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság a Tedej Zrt. vonatkozásában két eljárást folytat. Az egyik eljárás azért indult, mert a kormányhivatalhoz panaszbejelentés érkezett a Tedej Zrt. által Hajdúnánás-Tedejen üzemeltetett sertéstelep által okozott bűzhatás miatt

– tájékoztatott a Hajdú Online megkeresésére a környezetvédelmi hatóság, amely a levegő védelmére kiterjedő részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezte a társaságot. A felülvizsgálat eredménye függvényében fog a kormányhivatal dönteni a szükséges intézkedésekről.

A másik eljárásban a vállalat tulajdonában lévő, Hajdúnánás-Tedejen működő központi telephely területén és környezetében korábban feltárt szennyezés kármentesítése kapcsán a kormányhivatal részletes tényfeltárásra kötelezte Tedej Zrt-t.

Hatósági vizsgálat: feltételezett talaj- és talajvízszennyezés kivizsgálása zajlik

Mint megtudtuk, vízügyi-vízvédelmi hatóságként a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is folytat vizsgálatot a Tedej Zrt.-nél, a feltételezett talaj- és talajvízszennyezés kivizsgálása zajlik jelenleg.

A kivizsgálási eljárás során a vízvédelmi hatóság információkat, adatokat gyűjt, akkreditált vízvizsgálatokat végeztet, majd az érintett társhatóságok bevonásával értékeli mindezeket, és az eredmények alapján tesz hatósági intézkedést

– tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

