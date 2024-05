A DEAC női futsalosai pénteken lezárhatták a Diósgyőr elleni bronzcsatát az élvonalban, ehhez Miskolcon kellett győzniük. Nem tűnt lehetetlen küldetésnek a diadal, hiszen Quirikó Vivien együttese ebben a szezonban eddig mindig két vállra fektette a DVTK-t. Az is jót tett a lányok önbizalmának, hogy az előző hétvégén zsinórban negyedik alkalommal megnyerték a Magyar Kupát, emlékeztetett a klub honlapja.

A pénteki találkozó kezdőrúgását az a Csepregi Gabriella végezte el, aki az idény végén visszavonul. Az ünnepélyes pillanat után jött a hideg zuhany, hiszen az első percben Bernáth Csilla bevette Kopjári Liza kapuját. Nem állt sokáig 1-0 a kijelzőn, mivel a negyedik minutumban Horváth Viki találatával egalizált a Debrecen. A gyors gólváltást követően mindkét oldalon akadtak helyzetek, ám az eredmény nem módosult a szünetig.

A térfélcsere után megint Horváth Viki villant meg, ezzel pedig megszerezte a vezetést a DEAC. Nem sokáig volt náluk a fór, mivel Bernáth Csilla is beköszönt újra. Kapkodhatták a fejüket a drukkerek ezekben a pillanatokban, ugyanis Üveges Katalin is eredményes volt. Ez a három gól nagyjából két perc alatt született. A második bekapott gól után Kopjári Lizát Pozsgai Melinda váltotta. A tapasztalt kapust a 30. percben kiállították, szerencsére az emberhátrányt kivédekezte a DEAC, majd Üveges Katalin biztosította be a sikerüket.

Ezzel a 4-2-es diadallal eldőlt, hogy idén a harmadik helyen zárnak az NB I.-ben.

– A meccs elején az öltözőben ragadtunk, a Miskolc pedig rögtön az első percben megszerezte a vezetést. Az első játékrészben nagyon tompán játszottunk, de a második félidőre valamelyest feljavultunk, és több helyzetünk akadt. Amivel a leginkább elégedetlen vagyok, az a védekezésünk, amely nem volt eléggé agresszív, és többször elcsúsztunk. Az első mérkőzésen nem sokszor jutottak el a kapunkig a miskolciak, de ma a lehetőségek száma alapján akár több gólt is szerezhettek volna. Azért is bosszant, hogy nem tettük hamarabb magabiztossá a győzelmet, mert így nem tudtam mindenkinek játéklehetőséget adni a szezon utolsó mérkőzésén. A győzelemnek örülök, de nagyon érződött a idény végi forma a teljesítményünkön – összegzett Quirikó Vivien.