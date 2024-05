Három évvel ezelőtt érkezett a debreceni klubhoz a még mindig csak 22 éves hátvéd, Jakabfy Sámuel. Kezdetben a juniorok között szerepelt a jégkorongozó, bár már akkor is megmutatta oroszlánkörmeit a felnőtt gárdában. A győri születésű hokis aláírt az Erste Liga 2024/2025-ös szezonjára is, közölte a klub honlapja.

Jakabfy Sámuel szerződést hosszabbított a DEAC-cal

Forrás: deac.hu

Nagy örömmel szignóztam az újabb szerződésemet, hiszen nagyon szeretem Debrecent és a DEAC-ot. Mindemellett izgatott is vagyok, és nagyon várom már a következő szezont

– mondta a fekete-fehérek 6-osa.

Jakabfy Sámuel otthonra lelt Debrecenben

– Úgy érzem, teljes mértékben sikerült beilleszkednem a csapatba az elmúlt két idény során, s mivel sokat cserélődött a keret, így kezdem azt érezni, hogy lassan én is csapat magjához tartozom. Otthonra leltem a városban, ebben biztosan közrejátszik az is, hogy a Debreceni Egyetemen is sok új embert ismertem meg – fogalmazott Jakabfy Sámuel, aki az előző idényben 47 mérkőzésen szerepelt, melyeken egy-egy gólt és gólpasszt jegyez.

– Sajnos az elmúlt időszak nem feltétlenül sikerült úgy, ahogyan szerettük volna, ezért mindenki azon fog dolgozni, hogy újra visszajussunk a bajnokság első négy-öt csapatai közé. Szeretnék legalább Erste Liga-elődöntőt, valamint Magyar Kupa négyes finálét játszani a DEAC-cal! – tette hozzá.