Október 31-én tragikus hír járta be a debreceni sajtót, életének 27. évében elhunyt Babik Barbara, az Alföld Televízió munkatársa. A csütörtök délután megjelent HajduPress cikkben egykori kollégái megrendülten búcsúztak a mindössze 27 éves lánytól, szakmai életútjának fontosabb állomásai mellett abba is bepillantást engedtek, milyen is volt vele együtt dolgozni, milyen embernek ismerték a fáradhatatlan, mindig mosolygós fiatalt.

Életének 27. évében elhunyt Babik Barbara, az Alföld Televízió munkatársa

Forrás: hajdupress.hu

Barbi 2023 nyarára már túl volt egy vesebetegségen, a munkába a korábbi lendülettel vetette bele magát, önálló műsort indított Időkapszula néven, itt kivételes életutakat bejárt idős embereket szólaltatott meg, hogy megőrizze az utókor számára gondolataikat, tapasztalataikat, életbölcsességeiket. Idén szerkesztő-műsorvezető társaival még belevágott egy nagy projektbe, a Csak mondom című műsorba.

Pár hónappal később azonban kénytelen volt újra félretenni a munkát, hiszen újabb egészségügyi kihívásokkal nézett szembe, munkatársai megtörten írták: ez után már nem tudott visszatérni a szerkesztőségbe. Betegsége a nyár folyamán hatalmasodott el rajta, jól ismert ereje, kitartása, élni akarása azonban nem hagyta el és ismét felvette a kesztyűt a leggonoszabb ellenséggel. Az ősz beköszöntével állapota súlyosbodott, leépülése felgyorsult. Október utolsó előtti napján álmában távozott közülünk – írták megtörten volt kollégái.

Babik Barbarát gyászolják egykori kollégái, családja, barátai, ismerősei

