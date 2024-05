A következő idényben már nem a DEAC röplabdacsapatát fogja erősíteni Bagics Balázs. A rutinos húzóember 2018 óta szerepelt az együttesünkben, és kulcsszerepet vállalt abból, hogy az eredményeink folyamatosan javultak – olvasható a DEAC oldalán.

Remekül éreztem magam itt, kellemes emlékeket őrzök majd erről az időszakról

– kezdte a beszélgetést a távozó csapatkapitány. – Évről évre fejlődtünk, bár az előző szezonokban mindig akadtak nehézségek, ám ezekkel is megbirkóztunk. Fontos mérföldkőnek tartom a légiósok szerződtetését, ez is mutatta, hogy a vezetőség szintén motivált és szeretne előrelépni. Emellett örömmel láttam, hogy a saját nevelésű játékosok közül többen mára meghatározó emberek lettek. Idén a negyedik helyen zártunk az Extraligában, amit a szezon előtt elfogadtam volna, ám most van bennem egy kicsi hiányérzet. Úgy érzem, a MAFC elleni bronzcsatát a mentális fáradtság miatt nem tudtuk sikerrel venni. Nem jelenteném ki, hogy visszavonulok, de most tartok egy kis szünetet. Örülök, hogy több időt tölthetek a szeretteimmel és a barátaimmal. Amennyiben hiányozni fog a röplabda, akkor meglátom, milyen lehetőségek lesznek, azt sem zárom ki, hogy egyszer még viselem a DEAC mezét. A srácoktól a szezonzáró vacsorán elbúcsúztam, de ez nem azt jelenti, hogy nem tartom majd velük a kapcsolatot. Ha a fiúk Budapesten játszanak, szinte biztos, hogy a helyszínen szurkolok nekik – fejezte ki gondolatait Bagics Balázs.

Szép teljesítmény

Mint írják, a hamarosan 36. születésnapját ünneplő Bagics Balázs pályafutása során több nagy sikert ért el.

Hazánkban háromszor lett bajnok és háromszor kupagyőztes, Belgiumban szintén ünnepelhetett kupagyőzelmet, emellett Franciaországban is légióskodott, míg strandröplabdában ötször szerzett aranyérmet az ob-n.

– Elégedett vagyok azzal, amit elértem. Talán külföldön egy kicsit többet is játszhattam volna, de a civil életemet akartam építeni, ezért döntöttem úgy, hogy hazatérek. Gyerekként teniszeztem a röplabda mellett, végül azért választottam a röpit, mert megtetszett a közeg, valamint az is szimpatikus volt, hogy ez nem egyéni sportág. Édesapám szintén röplabdázott, ő vitt el engem először edzésre – zárta mondandóját Bagics Balázs, aki a magyar válogatottban közel 30 összecsapáson szerepelt.