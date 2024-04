A találkozó előtt a hazaiak edzője búcsúztatta Juhász Flórát, aki három éven keresztül volt az egyesület játékosa, de a következő szezont már nevelőegyesületében, az Egri Városi Sportiskolában fogja kezdeni - olvasható a debreceni csapat közleményében.

A mérkőzés elejétől a hazaiak domináltak, főleg Berza Fanni és Juhász Flóra nyitássorozata, Kovács Anett és Lengyel Panna támadójátéka, valamint Végh Kitti védekezése volt átlagon felüli.

A második szettben is folytatódott a hajdúságiak eredményes játéka. A stabil védekezésből szép támadások születtek, Berza Fanni többször volt sáncban és ütésben is eredményes, Pálfi Kitti továbbra is szépen osztogatott és Kozma Kitti és Dóka Vivien is okos pontokat szerzett.

A harmadik játszmában a hazaiaknál már csak azok kaptak játéklehetőséget, akik a jövő szezonban is a DSZC-Eötvös DSE-ben fognak játszani. A továbbra is eredményes kezdőjátékosokon kívül Papp Csengét lelkes játékáért és eredményes nyitássorozatáért lehet dicsérni, Gyöngyösi Rékát pedig centerjátékáért. Előremutató jel, hogy az utolsó pontot éppen a DSZC-Eötvös DSE fiatal játékosa szerezte.

Győzelmével a debreceniek az alsóház harmadik helyén végeztek.