Debreceni derbit rendeztek szombaton a cívisvárosban, a labdarúgó NB III. Északkeleti csoportjának 5. helyén álló DEAC a DVSC 3. helyen tanyázó második csapatát fogadta a Dóczy utcai egyetemi sporttelepen, írja a dvsc.hu. A találkozó első félidejében nem nagyon forogtak veszélyben a kapuk, inkább a kis Loki dominált, félóra után ziccere is volt, de kimaradt. Ehhez képest a hosszabbításban, néhány perccel a szünet előtt némileg váratlanul Lénárt révén a DEAC jutott előnyhöz (1-0). A második játékrész elején az egyetemi csapat gyorsan tudta növelni az előnyét (2-0), amivel tulajdonképpen döntésre is vitte a dolgot, pláne, hogy a hajrában Soltész másodszor is betalált (3-0).

A tények Labdarúgó NB III., Északkeleti csoport, 28. forduló DEAC-DVSC II. 3-0 (1-0) Debrecen, 300 néző. Vezette: Szántó Simon P. DEAC: Ratku, Sándor (Jankelics, 46.), Herczku, Korhut, Lakatos, Lénárt (Trencsényi, 80.), Soltész, Virág (Szabó L., 46.), Papp G. (Kónya 72.), Tóth D. (Kelemen, 87.), Tochukwu. Vezetőedző: Urbin Péter. DVSC II.: Engedi – Nagy R., Vaskó, Gellén, Takács B. (Shedrach, 59.), Cibla, Sipos, Kohut, Fábián (Kovács M., 46., E. Romanchuk, 65.)), Horváth Z., Egri. Vezetőedző: Máté Péter. Gól: Lénárt (45+3.), Soltész (48., 85.).