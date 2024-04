Bár az alapszakaszban kétszer is a debreceniek nyertek 3:1 arányban, február végén Egerben 3:2-es hazai győzelem született, olvasható a hajdúsági klub közleményében.

A találkozó elején most is a hevesiek voltak hatékonyabbak, az első ponttól kezdve vezettek, a szett derekára már 7 pontos is volt a javukra a különbség. A DSZC-Eötvös DSE játékosai azonban hittek a fordítás lehetőségében, folyamatosan csökkentették a hátrányt, és végül 25:23-ra megnyerték a játékrészt.

A második játszmában végig a DSZC-Eötvös DSE vezetett, többször szemre is tetszetős megmozdulásokat produkáltak a játékosok, és megduplázták előnyüket.

A kétszettes előny tudatában tudat alatt visszavettek a debreceniek, a vendégek folyamatosan átvették a játék irányítását, és sorozatban három etapot nyerve győztesen térhettek haza.