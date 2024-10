Minden sorozat megszakad egyszer. Ezt az alapigazságot a DEAC kézilabdázói is megerősíthetik, hiszen szombaton a Budai Farkasok elleni rangadót 28-23-as vereséggel zárták a DESOK-ban, ezzel pedig hét győzelem után először maradtak pont nélkül ebben az idényben az NB I./B-ben. Az első félidőben Mándi Norbert tanítványai többször is vezettek, ám a szünet után már a vendégek akarata érvényesült a pályán – olvasható a DEAC honlapján.

Megszakadt a DEAC nyerőszériája

Forrás: Czerna Mark Attila/deac.hu

Az első félidő nagyjából úgy alakult, ahogy elképzeltük

– kezdte az értékelést a vezetőedzőnk. – Abban bíztam, hogy a szünet után is hasonló teljesítményt nyújtunk. Sajnos a második játékrészben megpecsételte a sorsunkat a rengeteg eladott labda. Ekkor azt éreztem, hogy nem a saját arcunkat mutattuk. Több alkalommal felhívtam a figyelmet arra, hogy próbáljuk lassítani a tempót, ennek ellenére sokat kapkodtunk. Amikor pedig lett volna lehetőségünk a futásra, akkor nem éltünk ezzel a sansszal. Azt hozzá kell tennem, hogy az eddigi ellenfeleinkhez képest a fővárosiak magasabb szinten állnak, amit megerősít, hogy az NB I.-be vágynak. Védekezésben akadtak ugyan megingásaink, ám ezúttal a támadójátékunk nem tetszett. Javítanunk kell a hibáinkat, mivel nagyon sok idő van még a szezon végéig. Nagy probléma nincs, de ilyen malőrök nem férnek bele egy ennyire erős rivális ellen. A lefújás után senkinek sem tettem szemrehányást, mivel a játékosaim mindennel megpróbálkoztak a jobb eredmény érdekében. Örömteli, hogy hogy még a második félidő végén sem vesztették el a hitüket a fiúk. Az meccsek óta zavar, hogy túl sok ki nem kényszerített hiba tarkítja a játékunkat. Nem búslakodhatunk sokáig, próbáltam a pozitív dolgokra rávilágítani, ezzel is igyekeztem felrázni a srácokat. Szombaton a Diósgyőr otthonában mindenképpen javítani akarunk – adta ki az ukázt Mándi Norbert.

Az első játékrészben sok passzal tömték Radvánszki Zsoltot, aki biztos kézzel értékesítette a helyzeteket. A második félidőben sajnos már jóval kevesebbszer tudták megjátszani a beállóst.

– A második félidőben a beálló környékén zártabbá vált a Budai Farkasok védekezése. Több lehetőség lett volna ebben, ha a távoli zónából az átlövőink veszélyesebben játszanak. Egyébként semmivel nem leptek meg minket a vendégek. Egyedül az nem volt megszokott, hogy Khaled a belső posztokon jutott szóhoz, mivel ő eredetileg szélső. Hét a hattal is próbálkoztunk, ám ez sem működött, ennél a felállásnál is a türelem hiányzott. Valamiért ezen a napon semmi sem állt össze, de nem akarok mentségeket keresni – zárta mondandóját Mándi Norbert.