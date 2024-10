Károli Gáspár-díjat kapott Imre Mihály, debreceni irodalomtörténész – derült ki az MTI csütörtök esti közleményéből. Mint írják, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten adta át a Károli Gáspár-díjakat. – A tudomány és a keresztény vallás, az istenhit nem állítható szembe egymással, ezek sokkal inkább egymás kiegészítői – emelte ki az államtitkár. Soltész Miklós úgy fogalmazott: a tudomány része egyházainknak, amit sokan próbálnak megcáfolni, szembeállítva ezzel az egyházat a tudománnyal.

Károli Gáspár-díjat kapott Imre Mihály, debreceni irodalomtörténész, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Nekünk feladatunk és kötelességünk ezt cáfolni a teológián és az egyetemeinken keresztül

– vélekedett. Az államtitkár szerint „ha mi, keresztény emberek nem fogunk össze, akkor előbb-utóbb olyan mértékben szorítanak minket háttérbe, ahogy ezt a Nyugat-Európában élő hittestvéreink már tapasztalják”. Soltész Miklós kiemelte: az egyházi díjak arra is rávilágítanak, hogy bármilyen támadás éri is az egyházakat, azoknak kiemelkedő jelentőségük van a társadalmi szerepvállalásban. Rávilágítanak arra is, hogy a tudomány és az istenhit nem szemben áll egymással, hanem sokkal inkább segíti és kiegészíti egymást, valamint arra is, hogy a teremtett világ értéke, tanítása mennyire örök, és mennyire átmeneti az a sok-sok ideológiai irányzat, amely a teremtett világ értékeit próbálja felborítani, tagadni, rombolni.

Emeljük fel a fejünket, hiszen egy-egy ilyen kitüntetés is azt mutatja, hogy a keresztény értékeket nem lehet kitörölni a világ sodrából. Csak erre lehet támaszkodni, mert minden más elhullik, a kereszténység örök

– fogalmazott Soltész Miklós.

Idén Károli Gáspár-díjban részesült Hafenscher Károly lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Hafenscher Károly az evangélikus egyház liturgiai, egyházzenei és istentiszteleti életének elméleti és gyakorlati teológiai megalapozásában, valamint az egyház teológiai üzenetének a társadalom felé való közvetítésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként vehette át a díjat.