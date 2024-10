Gyomorrontás eső és 250 méteres csúszás sem tudta megakadályozni abban Varga Tibort, hogy újabb dupla dobogót ünnepeljen a spanyol bajnokságban! A francia határtól nem messze fekvő spanyolországi Navarra tartományban rendezték meg a spanyol gyorsasági motoros bajnokság (ESBK) legutóbbi fordulóját az elmúlt hétvégén. Varga Tibor motorversenyző, a VRT Racing pilótája a jó esélyekkel várhatta a két futamot, hiszen korábban bebizonyosodott, ha nem hátráltatják problémák, akkor ő az egyik leggyorsabb pilóta a mezőnyben. „Természetesen” nem indultak könnyen a dolgok a Pakosta37 Riders Factory motoros akadémiáján pallérozódó tehetség számára, ugyanis őt is beleértve az egész csapat gyomorrontást kapott, emiatt a csütörtöki második szabadedzést később is tudta elkezdeni. Nem a legkellemesebb volt így motorra ülni, de nem volt mit tenni, menni kellett. Pénteken leszakadt az ég, ami mindent borított, sajnos Tibit is, aki gyakorlás közben elcsúszott. A motorja 5-6 pörgés és 250 méter csúszás után állt meg, szerencsére a 17 éves versenyzőnek fizikailag nem lett baja.

Varga Tibor gyorsasági motorversenyző a sárga-kék festésű 47-es rajtszámú motoron

Forrás: Varga Tibor/Facebook

Gyorsasági motor: segített a rugócsere

A szombati időmérőre a csapat megfeszített munkájának köszönhetően sikerült összerakni a motort, ám próbálgatni már nem volt idő, az időmérőt így kellett megoldani. A problémák és a mostoha időjárási körülmények ellenére Varga Tibor végül az összetett 9-ik – a Supersport és a Stock 600-as kategória egy mezőnyt alkot, Tibi az utóbbiban van nevezve – helyre kvalifikálta magát a délutáni első motorversenyre.

A futam előtt Tibi elmondta a kétségeit és érzéseit a motorral kapcsolatban, melynek rugócsere lett a vége, ennek köszönhetően a vas elképesztően jó lett, és a hajdúsági ridert kategóriájában a 2. helyen intette le a kockás zászló.

Tibor vasárnap ugyancsak második lett, amivel jelentősen hozott az előtte állókon, és a jerezi záróforduló előtt harcban van a bajnoki címért.