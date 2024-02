Az erősödő gazdaságnak köszönhetően összegszerűen is mind többet költhet Debrecen arra, hogy tiszta, szép és rendezett legyen. A város nemrég elkészült környezetvédelmi programja, a Debrecen Zöld Kódexe komplex stratégiát fogalmaz meg a fenntarthatóbb, környezetkímélőbb jövő kialakítására.

A következő három évben ötven különböző intézkedéssel tesz a cívisváros önkormányzata azért, hogy növelje zöldterületeit, hatékonyabbá tegye vízfelhasználását, s eljuttassa a Tisza vizét a Nagyerdőhöz és az Erdőspusztákra; kiépítse a Környezeti Ellenőrző Rendszert és minél szélesebb körben bevonja a lakosokat zöld szemléletformáló programjaiba.

A kódex alapdokumentuma annak a célkitűzésnek is, hogy 2027-re Debrecen legyen Európa Zöld Fővárosa.

Elfogadták az előterjesztést

A Zöld Kódex legfontosabb intézkedéseinek bemutatása mellett a Hajdú Online oldalán beszámoltunk többek között a JövőMűhely azon pódiumbeszélgetéséről is, melyen a program alkotói, a polgármesterei hivatal szakembere és a Debreceni Egyetem professzorai osztottak meg részleteket. A komplex környezetvédelmi stratégiát azóta a szakma, a civil szervezetek és a hatóságok is véleményezték, február 22-én pedig Debrecen Közgyűlése tárgyalta, és el is fogadta.

