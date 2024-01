Debrecen cégei is elkötelezettek a környezetvédelem mellett

Husi Géza kifejtette, a közlekedés egyre fejlettebbé és gyorsabbá tette az életet. Fenntartásához egyre több energia megtermelése szükséges, viszont fontos figyelemmel lenni az energiaforrások védelmére, s a megtermelésnek lehető legkisebb környezeti terheléssel kell járnia. – A társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti hatásokban egyensúlyt kell találnunk. Ebből a szempontból kifejezetten hasznos volt a város különböző cégeivel való konzultáció. Az egyetemen legalább 30 évvel előre kell gondolkodnunk, tehát nem csak mára, de a jövőre is képezzük a szakembereket. Bíztató, hogy már most is jelen van a debreceni cégeknél a fenntarthatósági, környezetvédelmi szemlélet – mondta.

A szavazáson nagy kedvencek a Vizet a Nagyerdőbe! és a Vizet az Erdőspusztáknak! programok, illetve a faültetéssel kapcsolatos intézkedések. Nem csoda, hiszen a levegő után a víz a második legfontosabb program, nélküle nincs élet. Ezért is fontos az ivóvíz, a felszíni vizek és a szennyvíz megfelelő kezelése, hasznosítása

– mutatott rá Stünd László.

A szakma határozottan állítja: Debrecen Európa Zöld Fővárosa lehet

Történelmi hagyományaink, a zöld kódex, a debreceniek együttműködése feljogosítanak minket arra, hogy valóban Európa Zöld Fővárosa legyünk. A javaslatot az indulásra a szakma tette, a város részéről pedig megteszünk mindent a sikerért

– hangsúlyozta Balázs Ákos azzal kapcsolatban, hogy Debrecen 2027-re megpályázza az Európa Zöld Fővárosa címet. Szűcs István ezzel kapcsolatban ismertette, a pályázat fontos eleme, hogy a város különleges zöld innovációt alkosson, sikeres projekteket mutasson be tudományos nyomonkövetéssel; valamint a lakosságot minél szélesebb körben vonja be a környezetvédelmi programjaiba. Ezekkel mind-mind összhangban van Debrecen Zöld Kódexe.

– Debrecenben több olyan intézkedés elindult már, amelyek a nyertes pályázóknál is megtalálhatóak, ráadásul a Zöld Kódexben megfogalmazott 50 intézkedés mellé még további 50 akciót dolgoztunk ki – emelte ki Hamecz Orsolya. Husi Géza megjegyezte, az eddig nyertesek leginkább arra fókuszáltak, hogy közigazgatási határaikon belül minél hangsúlyosabban jelenjenek meg a fenntarthatósági, környezetvédelmi intézkedések.

Debrecen viszont ennél továbbmegy, s törekszik arra, hogy a zöld szemléletet a saját határain túlra is eljuttassa.

Husi Géza

Forrás: Czinege Melinda

A cselekvő környezetvédelemben hisznek Debrecenben

A Future of Debrecen mozgalom, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamra és a VOSZ Hajdú-Bihar Vármegyei Tagozata által elindított JövőMűhely beszélgetéssorozat célja, hogy hogy napjaink zöld kihívásait és azok lehetséges megoldásait mutassa be a hallgatóságnak. Az előadások, pódiumbeszélgetések vendégei Debrecen meghatározó közéleti személyiségei, egyetemi tudósok, az aktuális téma neves szakértői. A legutóbbi alkalommal a Debreceni Környezeti Ellenőrző Rendszer volt a téma, melyről egyebek mellett kiderült: az adatok gyűjtését és feldolgozását jelentős mértékben fogja segíteni a Debreceni Egyetem által mesterséges intelligencia-támogatás.

A programsorozat első alkalmának apropóját pedig egy félévszázados álom beteljesülése szolgáltatta: elkészült a Civaqua-program első üteme, melynek eredményeként a Tisza vize táplálja immár a Tócó-patakot.

– Természeti környezetünk közös örökségünk, ami feladattal jár: jó, de lehetőleg még jobb állapotban kell örökül hagynunk gyermekeink, unokáink számára, mint ahogy kaptuk. Számunkra a kezdetek óta magától értetődő, hogy Debrecent úgy kell sikerpályára állítanunk, hogy közben aktívan teszünk környezetünk megóvásáért – hangsúlyozta akkor Papp László polgármester.