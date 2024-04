Április 25-én tartják a Lányok Napját, az országos szintű kezdeményezéshez hazánk tech vállalatai, egyetemei és kutatóintézetei is csatlakoztak. Ezen a fiatal lányok napon bepillantást nyernek a tudományos, technológiai és műszaki szakmák kulisszák mögé.

Első alkalommal csatlakozott idén a programhoz a BMW Group Gyár Debrecen is, és több mint 170 fiatal hölgyet látott vendégül a pályaorientációs napon, erről a gyár tett közzé bejegyzést a Facebookon.

Általános- és középiskolás csoportokat is fogadtak, akik különböző aktivitásokon és előadásokon keresztül ismerkedhettek meg a gyárral, a duális szakképzési programmal és az autógyártási technológiáikkal. Ezen felül közelebbről is megnézhettek több prémium kategóriás elektromos BMW-t, a mesterséges intelligencia segítségével kipróbálhatták, hogyan állna rajtuk a legendás BMW kabát, és persze ajándékokkal is készültek számukra.