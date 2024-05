A padokon háziasszonyok osztották meg egymással az anyaság kihívásait, a férjek pedig hideg sörrel öblítették le a munkahetet. Egy nyugdíjas nő fürtös parókában gitározott a fakanálon, amíg a gyerekek táncműsort adtak elő a színpadon. Bizonyára sokat készülődtek a nagy napra, amikor afrikai jelmezben vagy épp A nagy pénzrablás Dalí-maszkos túszejtőinek öltözve bemutathatták tánctudásukat.

A nagy pénzrablás című sorozat is megelevenedett

Forrás: Czinege Melinda

Attila, a séf felügyelte, hogy a babgulyás zamatos és szaftos legyen. A Haonnak elmondta, már egy nappal korábban előkészítette a húst, hogy mindenkinek jusson egy adag. A főszakácsként kinevezett férfi elárulta, valójában nyugdíjas festő, de megnyugtatott minket, hogy valódi ínyencség kerül a tányérokba.

Attila, a séf a bogrács mellett

Forrás: Czinege Melinda

A Homokkert levetkőzi ipari jellegét

Vadon Balázs a családi nap megnyitóján elmondta, a tégláskerti városrész önkormányzati képviselőjeként azért volt jelen, mert a Homokkert délkeleti részének képviseletét immár öt éve ő látja el, valamint homokkerti lakosként örömmel fogadta el a meghívást.

Büszke vagyok arra, hogy városrészünk az elmúlt években rendkívül dinamikus, régóta vágyott fejlődésen ment keresztül. A folyamatos lakóövezeti beruházásoknak és a modern kereskedelmi üzletek megjelenésének köszönhetően a Homokkert kezdi levetkőzni a szocializmusban ráaggatott ipari jellegét

– mondta a képviselő.

Vadon Balázs önkormányzati képviselő

Forrás: Czinege Melinda

Vadon Balázs előrevetítette, az elkövetkező években a felszámolt ipari területek helyén impozáns lakóparkok jönnek majd létre, a körzet városszövetének teljes átalakulását magával hozva. Hozzátette, ezzel párhuzamosan gondoskodni kell a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről is. Mint mondta, ez magába foglalja a Vágóhíd utcai felüljáró kétszer két sávosra bővítését, emellett a Homokkerti felüljáró kapacitásbővítését is előkészítik, illetve a Hét vezér utca és a Vámospércsi út csomópontját is átépítik.

Arra kérte a hallgatóságot, a június 9-ei önkormányzati választáson támogassák Dankuné Nagy Gyöngyi képviselőjelöltet. Ő vállalta fel ugyanis a a homokkerti városrész napi ügyeinek intézését, miután a körzet korábbi önkormányzati képviselője, Türk László a Tankerületi Központ vezetői kinevezését követően nem tölthette be a posztot. Dankuné Nagy Gyöngyi néhai férje, Danku Attila képviselő mellett korábban is sokat tevékenykedett az önkormányzati szférában.

Az új jelöltnek is a szívügye a Homokkert

A képviselőjelölt a köszöntőjében elmondta, a családi nap számára Szinyei Merse Pál Majális című festményének hangulatát idézi meg. Mint mondta, végre eljött az a nap, amikor együtt, egy jó közösségben ünnepelhetnek a környékbeliek. Úgy véli, a rendezvény tökéletes alkalom arra, hogy közelebbről is megismerkedjenek a homokkertiek, és megosszák egymással gondolatikat.

Dankuné Nagy Gyöngyi képviselőjelölt

Forrás: Czinege Melinda

Személyes élményként elmesélte a Homokkerti Közösségi Házhoz fűződő első emlékét, amikor Dalnoky Ferenc Homokkerti capriccio című művéből olvastak fel részleteket. Elmondta, azóta valahányszor előkerül a könyv a közösségi térben, örömmel látja, hogy a közönség – habár jól ismeri a történeteket – mindig izgalommal éli át a könyv sorait, mely minden alkalommal összefogja a homokkerti közösséget.

Dankuné Nagy Gyöngyi örömét fejezte ki, hogy a Homokkerti Kertbarát Kör, a Nefelejcs Hímzőkör, a Motolla Egyesület és a Mozdulj, Debrecen! képviselői is részt vettek a családi napon és együtt építették a közösséget.

Pósán László szerint megszámlálni is nehéz, hogy a közösségi ház hány családi napot élt át, ami immár hagyománynak számít a Homokkertben.

Pósán László országgyűlési képviselő

Forrás: Czinege Melinda

Az országgyűlési képviselő visszaemlékezett, az épület az elmúlt időszakban jelentős bővítésen és felújításon esett át, otthont adva a közösség tagjainak, akik így nagy családként tölthetik együtt az időt. Arra kérte a homokkertieket, tartsák meg jó szokásukat, hogy a közösséget egységben kezeljék, magukhoz közel állónak tekintsék, hiszen – mint fogalmazott – Debrecennek mindig is az volt az ereje, hogy a városrészeknek van egy egyéni, összetartó tudata.