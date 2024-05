Örülhetnek a bringások és a rolleresek Sárándon, szombaton ugyanis pumpapályát avattak a településen.

A vármegyei önkormányzat közleménye szerint az eseményen elhangzott, hogy a község a TOP Pluszban nyert csaknem 240 millió forint támogatást, ebből valósulhat meg – két ütemben – a „Sárándon Sárándért” című projekt, amelynek az első ütemet adták át most hivatalosan. Ennek egyik eleme a pumpapályának helyt adó Kölyökpark, de okospadokat is telepítettek és kamerákat is felszereltek a településen. A vármegyei önkormányzat képviseletében Pajna Zoltán elnök gratulált a fejlesztéshez.