Eladó egy pazar privát birodalom Debrecenben

A 10.000 m2-en elterülő birtokhoz parkosított kert és vízeséssel fűszerezett kerti tó is jár. A villából és annak erkélyeiről egyedülálló panoráma tárul a szem elé, amihez egy impozáns fürdőmedence is hozzátartozik. Az extrák pedig a teljesség igénye nélkül: jacuzzi, teniszpálya, télikert… nem is soroljuk tovább, kattintson és gyönyörködjön!

“Egy igazán egyedi, pazar privát birodalmat keres Debrecenben ? A 10.000 m2 -en elterülő birtokot, 400m , magas kerítés veszi körbe és egy gyönyörű, kézzel készített egyedi kovácsoltvas kapu biztosítja a bejutást. A kertben csodálatos parkosított rész öntözővel, vízeséssel fűszerezett kerti tó is fellelhető. Természetesen, a Villából és annak erkélyeiről, egyedülálló panoráma tárul elénk, hozzátartozik az impozáns úszómedence ?fűthető szeparált jaccuzival-, teniszpálya, télikert, 200 nm-es terasz, öltözők, kerti helyiségek és egy minden gasztronómiai elvárást kielégítő konyhablokk lett kialakítva a zárható, fűthető filagóriában. Forrás: Ingatlanbazár Három autó kényelmesen elfér a teremgarázsban, húsz az udvaron, a ház előtt helyezhető el. A Villába belépve nem mindennapi látvány tárul elénk, ahogy a korszerű hatalmas panoráma ablakokokon át beárad a fény, a hatalmas , 6 m magas nappaliba, aminek élményét, télen a kandalló egészít ki. A ház mind a négy hálószobája, saját fürdő és gardrób szobával rendelkezik. A felső szinten helyet kapott egy biliárd, vagy buli szoba, bársarokkal , az alsó szint wellness részlegen pedig a finn és infra szauna egyaránt megtalálható. Ez a helység átalakítható, a padló alatt egy medence rejtőzik Forrás: Ingatlanbazár Teljes biztonságtechnika ? kamera - riasztó rendszer van kiépítve és távfelügyeletre bekötve . Az egész éves optimális klíma érdekében, a villa az egyik legmodernebb geotermikus hőszivattyúval, napkollektorral, klímákkal, mennyezeti fűtő panelekkel, továbbá nagy teljesítményű napelem és energiatároló rendszerrel is rendelkezik. Ez az ingatlan szinte önfenntartó, szinte nincs is rezsi költség. Forrás: ingatlanbazár Páratlan és káprázatos lehetőség Önnek, egy karnyújtásnyira.” További izgalmas otthonokért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

